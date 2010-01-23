یاسر موحدفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل ستادی با همکاری بنیاد فردوسی در شهرداری برای برگزاری ویژهبرنامههای پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه خبر داد و گفت: این برنامهها با دستور ویژه محمدباقر قالیباف شهردار تهران به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به زودی وارد فاز اجرایی میشود.
دبیرکل بنیاد فردوسی افزود: کارگروههای سهگانهای با حضور پژوهشگران شاهنامه، هنرمندان و مدیران اجرایی مرتبط با امور فرهنگی شامل کارگروه محتوایی، فرهنگی و هنری در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شده است.
وی با اشاره به اهم برنامههای مذکور، گفت: قرار است از 25 اسفند (هزارمین سالروز پایان سرایش شاهنامه) تا 25 اردیبهشت (روز بزرگداشت فردوسی) ویژهبرنامههای گوناگونی در شهر تهران برگزار شود.
موحدفرد با برشمردن تعدادی از این برنامهها، اضافه کرد: قرار است شهرداری منطقه 12 پیرامون خیابان و میدان فردوسی از پیادهراهی به نام شاهنامه بهرهبرداری کند. همچنین فرهنگسرای فردوسی، کتابخانه شاهنامه، باغراه و باغموزه فردوسی در شهر تهران راهاندازی خواهد شد.
دبیرکل بنیاد فردوسی همچنین با اشاره به وعده های مسئولان برای پاسداشت فردوسی در هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه (اسفندماه امسال)، ابراز امیدواری کرد وزارتخانههای ارشاد و امور خارجه نیز این بنیاد را در اجرای برنامههای داخلی و برونمرزی آن یاری کنند.
نظر شما