به گزارش خبرنگار مهر،چاپ نخست این کتاب در سال 77 در 584 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده بود و حال با گذشت 11 سال باردیگر این انتشارات چاپ دیگری از "شاهنشاه در کوچه دلگشا" را با ویرایش و گرافیک جدید منتشر خواهد کرد.

کتاب حاضر، داستان طنزى درباره روابط پنهانى رضاشاه‏پهلوى با اشخاص متعدد و کشورهاى دیگر است. صحبتهاى شاه با شوستر، نیکسون، زنان دربار و شخصیتهاى‏ سیاسى سایر کشورها، اوضاع سیاسى و مبارزات مردم، نشست‏ها و مذاکرات با رجال سیاسى ایران از جمله هویدا، تیمسار نصیرى، شب‏نشینى‏ها و قمار درباریان، سفر هفت ساعته شاه به زمان آینده ‏و مشاهده مبارزات مردم و... از جمله مواردى است که به صورت ‏طنز در این داستان آمده است.

علومی در "شاهنشاه در کوچه دلگشا" وقایع تاریخ معاصر ایران مانند کودتای 28 مرداد 32 و عملیات آژاکس را دستمایه قرار داده است. در این رمان به شاه خبر می‌دهند که انگلستان قصد کودتا دارد و می‌خواهد سلسله‌ای جدید را حاکم کند. شاه به سبک شاه عباس با لباس مبدل به کرمان می‌رود چون آنجا یکی از مراکز قدیمی ‌نفوذ استعمار بریتانیا و مقر پلیس جنوب بوده است و به این ترتیب یک دیکتاتور با اقشار پایین جامعه همنشین می‌شود.

فضای این رمان به فراخور موضوع، آمیخته‌ای از طنز و ترس است و از رهگذر این حالت گروتسک به جهان داستانهای کافکا نزدیک می‌شود. جایی از این رمان کلاغ به ساواک کرمان خبر می‌دهد که شاه و دوست او "آماشاءااله ایرانمنش" علیه رژیم پهلوی صحبت می‌کرده‌اند.

"شاهنشاه در کوچه دلگشا" جایزه بخش رمان کتاب سال طنز را از آن نویسنده کرده است.

