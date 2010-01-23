به گزارش خبرنگار مهر،چاپ نخست این کتاب در سال 77 در 584 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده بود و حال با گذشت 11 سال باردیگر این انتشارات چاپ دیگری از "شاهنشاه در کوچه دلگشا" را با ویرایش و گرافیک جدید منتشر خواهد کرد.
کتاب حاضر، داستان طنزى درباره روابط پنهانى رضاشاهپهلوى با اشخاص متعدد و کشورهاى دیگر است. صحبتهاى شاه با شوستر، نیکسون، زنان دربار و شخصیتهاى سیاسى سایر کشورها، اوضاع سیاسى و مبارزات مردم، نشستها و مذاکرات با رجال سیاسى ایران از جمله هویدا، تیمسار نصیرى، شبنشینىها و قمار درباریان، سفر هفت ساعته شاه به زمان آینده و مشاهده مبارزات مردم و... از جمله مواردى است که به صورت طنز در این داستان آمده است.
علومی در "شاهنشاه در کوچه دلگشا" وقایع تاریخ معاصر ایران مانند کودتای 28 مرداد 32 و عملیات آژاکس را دستمایه قرار داده است. در این رمان به شاه خبر میدهند که انگلستان قصد کودتا دارد و میخواهد سلسلهای جدید را حاکم کند. شاه به سبک شاه عباس با لباس مبدل به کرمان میرود چون آنجا یکی از مراکز قدیمی نفوذ استعمار بریتانیا و مقر پلیس جنوب بوده است و به این ترتیب یک دیکتاتور با اقشار پایین جامعه همنشین میشود.
فضای این رمان به فراخور موضوع، آمیختهای از طنز و ترس است و از رهگذر این حالت گروتسک به جهان داستانهای کافکا نزدیک میشود. جایی از این رمان کلاغ به ساواک کرمان خبر میدهد که شاه و دوست او "آماشاءااله ایرانمنش" علیه رژیم پهلوی صحبت میکردهاند.
"شاهنشاه در کوچه دلگشا" جایزه بخش رمان کتاب سال طنز را از آن نویسنده کرده است.
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