اوباما؛ قهرمان ناکامی در همه ابعاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی دی سایت در مطلبی در این باره این سئوال را مطرح کرد که اوباما یک سال بعد از ریاست جمهوری اش امروز در کجا قرار دارد؟ وی رئیس جمهوری بود که می خواست کشورش را برای یافتن مجدد اعتبار کمک کند و همزمان بر سقوطش غلبه کند.

نویسنده در ادامه با طرح این پرسش که اوباما امروز کیست نوشت: وی در 20 ژانویه 2009 مایه امیدواری بود اما امروز دلسردکننده است و نه تنها آمریکا را نو نکرد بلکه دنیا را نیز صلح آمیز نساخت و بیش از هر چیز دیگری اوباما یک قهرمان فاجعه بار است.

نویسنده در ادامه شکل گرفتن یکی از تراژدیهای حکومت اوباما را در اول دسامبر سال گذشته و زمان پرده برداشتن اوباما از استراتژی جدیدش در افغانستان ارزیابی کرد.

در ادامه آمده است: بنابراین شکست قدرت آمریکایی همه جا و برای بزرگ و کوچک چه به عنوان یک روند تاریخ جهانی و چه به عنوان درماندگیهای دیپلماسی روزمره قابل لمس است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: باراک اوباما یک آمریکای ضعیف را به ارث برد و باید آن را با نظم جهانی جدید قرن بیست و یک و هرج و مرجهای جهانی هماهنگ می کرد.

در ادامه نویسنده به نشست اخیر آب و هوا در کپنهاگ اشاره کرده و نوشت: این اجلاس با مذاکرات آشفته و بی نتیجه بودنش آشفتگی دنیای امروز را بیشتر قابل لمس کرد و همزمان استقلال و اعتماد به نفس دولتهای در حال صعود از جمله هند، برزیل، آفریقای جنوبی و خصوصا چین را نمایان ساخت.

این کشورها دیگر از آمریکا و از غرب هیچ فرمان نمی برند. تزلزل آمریکا بیشتر یک مسئله ژئوپلیتیک بوده و ابعاد فرهنگی و موجودیتی دارد. بحران مالی جهانی، سرمایه داری مدل آمریکایی و نمونه بودن جهانی آن را زیر سئوال برده است. کسری بودجه های بالا در این کشور در شهروندان آمریکایی ترس ایجاد کرده است.

بر اساس یک نظر سنجی فرستنده تلویزیونی nbc و وال استریت ژورنال که در پایان سال گذشته انجام شد 39 درصد سوال شوندگان انتظار داشتند که در بیست سال آینده چین به ملت رهبر در دنیا تبدیل می شود و تنها 37 درصد ادامه این نقش را برای آمریکا پیش بینی کردند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که این شرایطی است که اوباما در آن باید کار کند. پروژه وی این است که عملیات آمریکایی را با امکانات آن تطبیق داده و به وضعیت عاقلانه آن برساند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه اوباما به دنبال بازگرداندن قدرت دوباره و تحول و دگرگونی در آمریکا در بسیاری زمینه ها و سیاست آشتی با ملتهای دیگر است نوشت: یک برنامه نجات ملی مد نظر اوباما است. اما آیا آمریکا نیز در اصل این دگرگونی را می خواهد؟ تا چه حد این کشور شایستگی تصحیح و نو شدن را دارد؟

بر اساس نظر سنجیهای عمومی دیدگاههای سیاست داخلی درباره اوباما شوم است. هرگز اعتبار یک رئیس جمهوری آمریکا در اولین سال ریاست جمهوری اش تا این حد کاهش نیافته بود.

نویسنده همچنین با اشاره به شکست دموکراتها در انتخابات سنا در ماساچوست و غلبه جمهوریخواهان در سنا این را علامت کاهش محبوبیت حزب دموکرات و تنزل آن در عرض یک سال ریاست جمهوری اوباما دانست.

همچنین از نتایج تصمیمات اوباما نیز خبرهای بدی به گوش می رسد. ترور بار دیگر باز گشته است. زندان گوانتانامو نه در آن حد سریع که وعده داده شده بود بسته می شود. با وجود هزینه یک تریلون دلار برای برنامه های اقتصادی اوباما هر ده نفر در آمریکا شغل ندارند و یک رونق چشمگیر در بخشهای اقتصادی دیده نمی شود. به سختی قابل تصور است که ملت و پارلمان برای عملی شدن وعده های دیگر اوباما در زمینه های مختلف در چنین شرایطی با وی همراهی کنند.