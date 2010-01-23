سیمان خمسه زنجان بهمن سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید سلطانیانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر با بیش از 51 درصد پیشرفت کلی طرح روبرو است، افزود: مشکلات اصلی طرح پشت سر گذاشته شده است و در حال حاضر پیشرفت خوبی پیش روی این طرح است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت ساختمانی دپارتمان سنگ شکن 98 درصد، سالن اختلاط مواد خام 94 درصد، سیلوهای مواد خام 95 درصد، سیلوهای کلینگر 96 درصد و بارگیرخانه پاکتی 55 درصد است.

سلطانیانی با اشاره به اینکه طبق برنامه با تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح تا پایان سال 90 به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: طبق برنامه زمان‌بندی فاز نخست پروژه سیمان خمسه 22 بمهن سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل سیمه خمسه زنجان با بیان اینکه تهیه ماشین‌آلات خارجی طرح یکی از مسائل مهم پیش روی شرکت بوده است، افزود: با تلاش های صورت گرفته بخش مهم ماشین آلات کارخانه سیمان خمسه از شرکت های اروپایی خریداری و به محل شرکت حمل شده و تنها بخش کوچکی از این ماشین آلات بنا به دلیل در حفاظت بیشتر در آنها به محل کارخانه حمل نشده و در انبار نگهداری می شود.

سلطانیانی تصریح کرد: برای خرید ماشین آلات از کشورهای خارجی 24 میلیون و 500 هزار یورو از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت و نسبت به خریداری تمام ماشین آلات اقدام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون95 درصد ماشین آلات خارجی خریداری شده، به سایت کارگاهی حمل و انبار شده است.

سلطانیانی افزود: 75 درصد ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های سیمان داخلی و 25 درصد ماشین‌آلات خارجی هستند که ما توانستیم 96 درصد ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز را خریداری کنیم.

سلطانیانی یادآور شد: مرحله مقدماتی اکتشاف معدن جهت تامین مواد اولیه کارخانه در سال 84 انجام و مرحله تکمیلی آن نیز در سال 86 به اتمام رسید.

مدیرعامل شرکت سیمان خمسه گفت: ذخایر معدن مکشوفه به مدت بیش از 150سال مواد اولیه این کارخانه را تامین خواهد کرد.

سلطانیانی از برگزاری پذیره نویسی برای افزایش سرمایه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: از سال 85 تاکنون شرکت دو بار افزایش سرمایه داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان طرح دو بار دیگر افزایش سرمایه داشته باشیم.

وی به تامین 41 میلیارد تومان اعتبار توسط وام و تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: این میزان اعتبار از بانک‌های صنعت و معدن، ملی، صادرات و کشاورزی تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت سیمان خمسه تعداد سهامدارن شرکت سیمان خمسه زنجان را 9 هزار و 597 نفر عنوان کرد و افزود: این شرکت با میزان ذخایر معدنی بیش از 150 سال و ظرفیت تولید سه هزار و 400 تن در روز در سال 83 به ثبت رسیده است و با حمایت‌های مردم تا پایان سال 90 به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

سلطانیانی بابیان اینکه ساخت تأسیسات کارخانه سیمان خمسه در زمینی به مساحت 50 هکتار درحال انجام است، گفت: با احتساب زمین های جانبی، کل زمین کارخانه در حدود 68 هکتار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سیمان خمسه یادآور شد: با بهره برداری این کارخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از 320 نفر و غیرمستقیم برای 16 هزار نفر فراهم خواهد شد.

سلطانیانی به اتمام ساختمانهای اداری و جانبی کارخانه اشاره کرد و گفت: بسیاری از تأسیسات مورد نیاز پی ریزی شده و اغلب ساختمانهای اداری و پشتیبانی نیز به اتمام رسیده است.

وی از آمادگی کارکنان شرکت جهت فراهم کردن زمینه بازدید سهامداران از میزان پیشرفت کار در این کارخانه خبرداد و افزود: سهامداران علاقه مند می توانند با مراجعه به شرکت و ثبت نام، از سایت کارگاهی بازدید و از نزدیک روند پیشرفت پروژه را مشاهده کنند.