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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۷

خالد مشعل:

اعراب به تدوین استراتژی مشترک با ایران روی آورند

اعراب به تدوین استراتژی مشترک با ایران روی آورند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از کشورهای عربی خواست که برای مقابله با رژیم صهیونیستی به تدوین استراتژی مشترک با ایران روی آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، خالد مشعل شب گذشته از کشورهای عربی خواست که رفع محاصره نوارغزه و بازسازی آن را در اولویت های خود قرار دهند.

وی از کشورهای عربی خواست که برای مقابله با رژیم اسرائیل تنها دشمن واقعی شان به تدوین استراتژی مشترک با ایران روی آورند.

مشعل در ادامه پیشنهاد کرد که این استراتژی ترکیبی از مقاومت و سیاست باشد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بخش دیگر سخنان خود در مورد تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه گفت: ارتش رژیم صهیونیستی نخواهد توانست مقاومت را شکست دهد. ما خواهان جنگ نیستیم اما اگر جنگی به ما تحمیل شود تا شکست اسرائیل مبارزه خواهیم کرد و هر اندازه که این رژیم در [میزان] سلاح و تخریب برتر باشد اما قادر به تحقق پیروزی نخواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: جنبش حماس هرگز از مقاومت و مسئولیت های سیاسی خویش چشم پوشی نخواهد کرد و فشارها و دسیسه ها مواضع این جنبش را تغییر نخواهد داد.

کد مطلب 1021861

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