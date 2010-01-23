نخستین نگارخانه خصوصی ایران در گلستان احداث شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این نگارخانه که با همکاری بخش خصوصی احداث شد، دارای 200 مترمربع فضای نمایشگاهی است.

وی اظهار داشت: این نگارخانه مجهز به سیستمهای جدید و نوین است و بهره برداری از آن در دهه فجر آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: این استان به عنوان اولین استانی است که میزبان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است و 20 فیلم داخلی و خارجی در این جشنواره نمایش داده می شود.

به گفته منتظری، همزمان با دهه فجر اولین همایش سراسری نویسندگان، همایش سراسری علمی و پژوهشی فرهنگ صرفه جویی در قرآن و سیره نبوی و معارف اسلامی در استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در همایش سراسری شعرا و نویسندگان اهل قلم، نویسندگان ادبیات استان و کشور مانند جواد محقق، رضا رهگذر و ... شرکت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تجلیل از پنج هنرمند نام آور، همایش قرآنی خواهران، همایش علمی و پژوهشی کانونهای آگهی تبلیغات از دیگر برنامه های فرهنگی است که در دهه فجر در استان برگزار می شود.