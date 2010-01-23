آمریکایی ها می دانند بدون ایران، جنگ در عراق و افغانستان شکست می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب صفروف" در مقاله ای که از وی روز گذشته در روزنامه "ورمیا نووستی" به چاپ رسید، می نویسد : تلاشهای آمریکا در اتخاذ "تدابیر تأثیرگذار" علیه ایران تا کنون بی نتیجه مانده و مسکو و پکن ، کماکان با فشار بر ایران مخالفند. چین که در ماه ژانویه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، تا کنون نشان داده است که در ماه جاری مسئله تحریم‌های جدید مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت و تلاش‌های ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای راضی کردن روسیه به هدر رفته است.

وی در ادامه می نویسد: ایالات متحده تلاش می‌کند با توسل به روش‌های دیگر نیز در روابط بین روسیه و ایران و نیز بین چین و ایران تفرقه بیاندازد. مسکو در سالی که گذشت موافقتنامه هایی در زمینه های مختلف امضا کرده، روسیه با وجودیکه تحت فشار آمریکا و اسرائیل از دادن سامانه دفاع موشکی به ایران خود داری کرده ، مخالف انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است.

صفروف در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: در ایران غوغایی را که بر سر "تهدید اتمی ایرانی" راه افتاده است، تنها به عنوان وسیله‌ ای برای گمراه کردن افکار عمومی جهان و معرفی تهران به عنوان چیزی شبیه به خطرناک‌ترین "دشمن هسته ای" بشریت تلقی می‌ شود. ولی به نظر می‌آید که آمریکایی‌ها هم اکنون به یک واقعیت مهم پی برده‌اند و آن این است که بدون توجه به اهمیت ژئوپلتیکی ایران نه در عراق موفق می‌شوند و نه در افغانستان. از سوی دیگر تا زمانی که حکومت ایران به اندیشه های انقلاب اسلامی سال 1979 وفادار بماند، ایالات متحده نمی تواند سلطه خود را بر خاور میانه بزرگ اعمال کند.

وی می نویسد: پیام تهران این است که واشنگتن باید در شعارهای جنگجویانه و رفتار برتری جویانه خود نسبت به ایران تجدید نظر کند و حاکمیت و استقلال ایران را در همه زمینه های سیاست و اقتصاد به رسمیت بشناسد. ایران از اینکه واشنگتن و به ویژه تل‌آویو به حل و فصل نظامی موضوع هسته ای ایران امید بسته ‌اند، واهمه ندارد. رهبران ایران ترجیح دادند به جای رویا رویی انفعالی با آمریکا و متحدانش، به توسعه فعال روابط با کشورهای دوست تاریخی و شرکای بالقوه مبادرت ورزند.

صفروف در پایان می نویسد: بنا بر این نه تنها چین و روسیه بلکه کشورهای زیادی که ایرانیان تعامل راهبردی خود را با آنها تقویت می کنند، در میان مخالفان تشدید تحریم‌ها علیه ایران قرار گرفته ‌اند.