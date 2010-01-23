مهدی رحمانی به خبرنگار مهر گفت: من همیشه دوست داشتم کار اول سینماییام قابل توجه باشد و به نوعی شروع خوبی را با آن در حوزه سینمای بلند آغاز کنم. البته اول قرار بود من فیلمنامه دیگری را بسازم که برای آن با مهران کاشانی نیز صحبت کردم و کار بازنویسی را ایشان انجام میدادند که متاسفانه مجوز نگرفت و حدود دو تا سه سال پروسه گرفتن پروانه ساخت آن طول کشید که به نتیجهای هم نرسیدیم.
وی افزود: بعد از این اتفاق کاشانی طرح "دیگری" را برای ساخت به من پیشنهاد داد که قصه آن برایم جذاب بود . به همین دلیل قدم به قدم با هم روی آن کار کردیم. البته سلیقه ایشان برایم بسیار مهم بود ولی به هرحال توافق من نیز لحاظ میشد. حدود چند ماه پروسه نگارش این متن طول کشید.
رحمانی درباره نگارش فیلمنامه این فیلم عنوان کرد: نگارش فیلمنامه این فیلم به نوعی تیم ورک بود و در میان نوشتن کار قطعا از نظر نجفی نیز استفاده میکردیم. به هر حال آقای نجفی تجربه زیادی در سینمای ایران داشتند حضور ایشان کنار ما به عنوان مشاور کمک زیادی کرد.
وی در ارتباط با ساختار "دیگری" افزود: با توجه به اینکه من از سینمای مستند آمده ام نگاهم بسیار رئالیستی و ناتورالیستی است. به همین دلیل برای ساخت این فیلم نیز همین نگاه را دنبال میکردم و همان فضا را همراه داشتم. قصد داشتم فیلمی بسازم که جشنوارهای و یا برای مخاطب خاص نباشد و حتی در ترکیب بازیگران نیز این موضوع را لحاظ کردم.
رحمانی خاطر نشان کرد: "دیگری" کاملا قصه گو است. درست است که فضای ملودرامی دارد و از پایان تلخی نیز برخودار است اما مطمئن هستم مخاطب را پس نمیزند و این کشش برای او وجود دارد که تا پایان قصه را با میل و رغبت دنبال کند.
وی ادامه داد: فضای داستان به گونهای بود که نمیتواستیم با قشر سطح بالای جامعه سرو کار داشته باشیم. دو شخصیت اصلی داستان ما برای کاری راهی تهران میشوند و با توجه به شرایط زندگیشان در مسافرخانه ای در پایین شهر اتاق میگیرند. وانتی را که وسیله امرار معاش آنهاست را میخواهند بفروشند، حالا همین وانت خراب است. تعمیرگاه نیز در همین مناطق جنوب شهر قرار دارد . با توجه به این شرایط زندگی دلیلی ندارد که ما بخواهیم حتی برای انتخاب لوکیشن ها نیز به بالای شهر برویم.
رحمانی روایت "دیگری" را کلاسیک دانست و در این ارتباط افزود: این فیلم روایت یک خطی دارد. اما در همین روایت به رابطه احساسی، کنش و واکنش حس آدمها با هم دقت زیادی کردم. سعی کردم این نوع رابطههای احسای را با نگاه افراد و یا حرکات صورتشان نشان دهم وبه همین دلیل اتفاقات حسی در این فیلم بیشتر با نماهای درشت گرفته شده است. بیشتر تلاش کردم برخوردهایی که در لحظه بین آدمها به وجرد میآید را به تصویر بکشم.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به نوع روایت فیلم در بخشهایی دوربین روی دست و در صحنههای دوربین ثابت بود. با توجه به فضای سکانسها تصمیم گیری میکردیم که فیلمبرداری چه شکل باشد. نورپردازی هم در خدمت جنس آدمهای فیلم است سعی کردیم زیاد دیده نشود و کاملا در خدمت داستان باشد.
رحمانی درباره ترکیب بازیگران" دیگری" گفت: مریلا زارعی با اینکه نقش کوتاهی دارد اما بازی فوق العاده حسی و خوبی را ارائه کرده است. خوشحالم در خدمت ایشان بودم. او به بهترین شکل نقش معصومه را ایفا کرد. درباره محمدرضا فروتن نیز فکر کردم میتواند به خوبی در نقش ابراهیم قصه ما ظاهر شود. مطمئن بودم حضورش به قصه ما کمک میکند از انتخاب وی راضی هستم.
وی ادامه داد: میلاد مردای نسب آینده خوبی دارد، مرادی نسب نیز پیش از این در مجموعه تلویزیونی "مدرسه ما" بازی کرده بود. او در این فیلم حتی یک واکنش اشتباه ندارد و تمام حسهای او در لحظه قطعا با مخاطب ارتباط برقرار میکند.
رحمانی درباره مراحل تولید این فیلم گفت: فیلمبرداری در 42 جلسه انجام شد و لوکیشنهای ما در تهران، تاکستان، برخی صحنههای خیابانی بود. صداگذاری توسط بابک شکیبا در استودیو اندیشه به صورت اس آر انجام میشود که البته تدوین نیز توسط نازنین مفخم در همین استودیو صورت گرفت. بابک میرزاخانی آهنگساز فیلم است. ساخت موسیقی این فیلم بسیار سخت است. خیلی باید سعی کنیم که به نوعی موسیقی با موضوع و لحظات مختلف فیلم هماهنگ باشد.
وی در پایان تاکید کرد: سعی کردم با کمترین غلط آن را بسازم. فارغ از اینکه داستان "دیگری" امروزی است یا خیر کار را دنبال کردم. خودم شخصا فیلم را دوست دارم. چون فکر میکنم در روایت آن کمتر دچار اشتباه شدهام. کسانی که تا به حال "دیگری" را دیدهاند ارتباط حسی خوبی با آن برقرار کردند. به هر حال به خاطر شرایط فیلم اول و مشکلات آن نمیتوانم بگویم صد درصد از نتیجه کار راضی هستم، ولی از ساخت آن خوشحالم.
در خلاصه داستان "دیگری" آمده است: ابراهیم و محمود دو شریک هستند که بر روی یک وانت کار میکند اما محمود فوت میکند و ابراهیم (محمدرضا فروتن) همچنان روی وانت کار میکند تا بخشی از درآمد ماهیانه خود را به خانواده محمود که حالا فقط همسرش (مریلا زارعی) و پسرش (میلاد مرادی نسب) باقی مانده اند، میدهد....
رحمانی تاکنون ساخت آثار کوتاهی چون، "نگاه"، از یاد رفته"، "ترانه خاک"، "پسران پاییز"، "عاشقانه های پل"، "دعای مادرم مهتاب"، "منطقه مرزی"و مستندهای موفقی چون "آشیانه ای بر باد"، "عطر گیسو" و "همراه کویر" را در کارنامه کاری خود دارد که برای تعداد زیادی از آنها جوایز متعددی را از آن خود کرده است.
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