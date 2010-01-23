آثارنقاشان استان گیلان در نگارخانه هنر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه توسعه هنرهای تجسمی وابسته به مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای حمایت از هنرمندان شهرستانی، 40 اثر از آثار هنرمندان استان گیلان را از روز چهارم بهمن در نگارخانه هنر ایران به نمیاش میگذارد و این نمایشگاه تا روز 14بهمن ماه ادامه دارد.
در این نمایشگاه آثارنقاشیهای رنگ وروغن از هنرمندان استان گیلان به نمایش در میآید.علاقه مندان در خصوص بازدید ازاین نمایشگاه میتوانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 7 بعداز ظهر به نگارخانه هنر ایران واقع در چهارراه کالج، بلوار استاد شهریار، ضلع غربی تالار وحدت، خیابان خارک شماره 19 مراجعه و یا جهت اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 66754401 تماس حاصل کنند.
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