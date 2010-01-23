به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی همزمان با آغاز فصل 010-2009 مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا برای دومین سال متوالی در ترکیب تیم ممفیس گریزلیز قرار گرفت و حتی در بسیاری از بازیهای ابتدای فصل به عنوان بازیکن ذخیره برای این تیم به میدان رفت و موفق به امتیازآوری هم شد.
با این حال بهترین ریابندر 2009 آسیا طی هفتههای اخیر هیچ نقشی در برد و باختهای ممفیس نداشته است. چون نه تنها برای این تیم به میدان نرفته بلکه حتی در فهرست بازیکنان ذخیره ممفیس هم هیچ جایی نداشته است!
غیبت هفتگی و بازی به بازی حامد حدادی در ترکیب ممفیس گریزلیز در حالی تکرار میشود که اصلا هیچ خبری مبنی بر مصدومیت احتمالی، انتقال وی به تیم دیگر یا حتی رقابتهای D-League (لیگ توسعهای بسکتبال آمریکا) از سوی مسئولان باشگاه ممفیس گریزلیز منتشر نشده است.
در هر حال تیم ممفیس گریزلیز بامداد امروز برای چندمین هفته متوالی بدون حامد حدادی به میدان رفت و موفق شد تیم او.کی.سی را با نتیجهع 86 بر 84 از پیش رو بردارد. در این بازی "راندرلف" و "گای" با 25 امتیاز بهترینهای ممفیس بودند. در حالیکه "دورانت" از تیم حریف عنوان امتیازآورترین بازیکن را به خود اختصاص داد. این بازیکن 30 امتیاز برای تیمش به دست آورد.
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