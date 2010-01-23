به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی همزمان با آغاز فصل 010-2009 مسابقات بسکتبال حرفه‎ای آمریکا برای دومین سال متوالی در ترکیب تیم ممفیس گریزلیز قرار گرفت و حتی در بسیاری از بازی‎های ابتدای فصل به عنوان بازیکن ذخیره برای این تیم به میدان رفت و موفق به امتیازآوری هم شد.

با این حال بهترین ریابندر 2009 آسیا طی هفته‎های اخیر هیچ نقشی در برد و باخت‎های ممفیس نداشته است. چون نه تنها برای این تیم به میدان نرفته بلکه حتی در فهرست بازیکنان ذخیره ممفیس هم هیچ جایی نداشته است!

غیبت هفتگی و بازی به بازی حامد حدادی در ترکیب ممفیس گریزلیز در حالی تکرار می‎شود که اصلا هیچ خبری مبنی بر مصدومیت احتمالی، انتقال وی به تیم دیگر یا حتی رقابت‎های D-League (لیگ توسعه‌ای بسکتبال آمریکا) از سوی مسئولان باشگاه ممفیس گریزلیز منتشر نشده است.

در هر حال تیم ممفیس گریزلیز بامداد امروز برای چندمین هفته متوالی بدون حامد حدادی به میدان رفت و موفق شد تیم او.کی.سی را با نتیجهع 86 بر 84 از پیش رو بردارد. در این بازی "راندرلف" و "گای" با 25 امتیاز بهترین‎های ممفیس بودند. در حالیکه "دورانت" از تیم حریف عنوان امتیازآورترین بازیکن را به خود اختصاص داد. این بازیکن 30 امتیاز برای تیمش به دست آورد.