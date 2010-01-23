برگزاری مسابقات لیگ دسته اول تکواندو کشور در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، در این دوره از مسابقات تیمهای مقاومت بسیج، راه و ترابری زنجان، مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه، هیئت تکواندو کرمانشاه، سیم و کابل ابهر، پاس همدان، هیئت تکواندو بروجرد و هیئت کهکیلویه و بویراحمد حضور داشتند.

در پایان این رقابتها در عصر جمعه تیم باشگاه مقاومت بسیج با کسب 43 امتیاز اول، تیم راه و ترابری زنجان با 38 امتیاز دوم و تیم تکواندو مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه با 30 امتیاز سوم شدند.

همچنین در این مسابقات تیم هیئت تکواندو شهرستان بروجرد از طرف هیئت برگزاری مسابقات برنده کاپ اخلاق شد.

مسابقات لیگ تکواندو بزرگسالان کشور همچنین با معرفی داود قارداشی خانی از زنجان به عنوان بهترین داور، خداوردی اکبری به عنوان بهترین سرپرست از تیم سیم و کابل ابهر و ناصر قشمی به عنوان فنی ترین بازیکن از تیم راه و ترابری زنجان به کار خود پایان داد.