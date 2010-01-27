متخلفان در امحاء زباله های عفونی به مراجع قضایی معرفی می شوند

محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع زباله های عفونی در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد گفت: مکاتبات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت و محیط زیست صورت گرفته تا طرح جمع آوری و امحاء زباله های بیمارستانی هر چه زودتر اجرا شود.

پرونده زباله های بیمارستانی چند سالی است که از سوی کمیسیون اصل نود مجلس و دادستانی کل کشور دنبال می شود اما هنوز با وجود در اختیار داشتن آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها اقدام جدی در امحاء صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

اخیرا نیز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست درگفتگو با مهر جمع بندی نظر کارشناسان در مورد اجرای بحث پسماندهای بیمارستانی توسط وزارت بهداشت را بحرانی ارزیابی کرده است.

دکتر حسن اصیلیان گفته بود جمع بندی نظر کارشناسان از وضعیت مدیریت زباله های بیمارستانی در وزارت بهداشت و شهرستانها بحرانی است و مطالعات ما نشان می دهد که ضوابط در رابطه با جمع آوری و امحای زباله های پزشکی به نحو احسن اجرا نشده است.

مجلس مکانیسمهای قانونی خوبی در اختیار دارد و می تواند موضوع امحاء زباله های عفونی را به جد از وزیر مربوطه پیگیری کند وکیلیان

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفتگو با مهر به نقش مجلس در پیگیری موضوع امحاء زباله های بیمارستانی اشاره کرد و گفت : مجلس مکانیسمهای قانونی خوبی در اختیار دارد و می تواند موضوع امحاء زباله های عفونی را به جد از وزیر مربوطه پیگیری کند و در کنار مجلس، دادستانی نیز نسبت به این موضوع نظارت عالیه خواهد داشت.

وکیلیان خاطرنشان کرد: اگر دستگاهها در ارتباط با موضوع مهم امحاء زباله های عفونی تعامل لازم را داشته باشند و بر اساس وظایف محوله اقدام کنند دیگر نیازی به مداخله دادستانی نخواهد بود.

این مقام ارشد در دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: به لحاظ وظیفه ای که در قبال جامعه بر عهده داریم اگر در بررسیهای دادستانی مشخص شود بیمارستانی از وظایف محوله پیروی نکرده نسبت به معرفی آن به مراجع قضائی اقدام خواهیم کرد.