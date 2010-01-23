بدهی 48 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به سیستم بانکی

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، ارسلان فتحی پور صبح شنبه در آئین کلنگ زنی ساخت اولین واحد تولیدی صنعتی فرآوری شکلات در شهرک صنعتی شهرستان کلیبر افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی ارائه شده است مبنی بر افزایش توان بانکها در وصول مطالبات و جذب سرمایه که امیدواریم با تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه گردد .

وی همچنین از حمایت سرمایه گذاران و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل بیکاری جوانان تحصیل کرده جویای کار مناطق محروم و دوردست کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد .

در این مراسم مدیرعامل منطقه آزاد ارس، معافیت 20 ساله مالیاتی سرمایه گذاران، معافیت تعرفه گمرکی در صادرات و واردات کالا از مناطق آزاد، ورود خودروهای با پلاک خارجی و استفاده از خودروهای خارجی را از امتیازات مناطق آزاد برشمرد .

رنجبر گفت: منطقه آزاد ارس با شش هزار هکتار زمین شامل شهرستان های جلفا و کلیبر بوده و آماده همکاری با سرمایه گذاران است.

وی از اجرای پروژه های مختلف عمرانی به ارزش 130 میلیارد تومان که در رشد و شکوفایی و ایجاد اشتغال نقش بسزایی خواهند داشت، خبر داد .

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در ایام نوروز امسال منطقه آزاد ارس با جذب 700 هزار گردشگر در بین مناطق آزاد کشور برتر شناخته شده است از اجرای طرح ویژه گردشگری در منطقه خداآفرین شهرستان کلیبر به عنوان بخشی از منطقه آزاد ارس خبر داد .

در این مراسم ساخت اولین واحد تولیدی صنعتی فرآوری شکلات در شهرک صنعتی شهرستان کلیبر آغاز شد .