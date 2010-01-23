ساختمان معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی فرمانده انتظامی مازندران در آئین بهره برداری از ساختمان معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: این ساختمان در قطعه زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع و با زیربنای 475 متر مربع در دو طبقه احداث شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبقات این ساختمان دارای سرویس های بهداشتی و آبدارخانه مجزا بوده که کف سنگ این ساختمان از سنگ نیرز و بدنه دیوارها از سنگ گرانیت است.

رئیس پلیس مازندران با اشاره به اینکه اتاقهای طبقات به صورت پارتیشن بندی ایجاد شده است، تصریح کرد: اسکلت ساختمان از نظر سازه های بتنی بالایی بوده و مورد نظر آزمایشگاه فنی مکانیک خاک مازندران است.

مسکنی با بیان اینکه دژبانی، نمازخانه و پارکینگ مجزا از بخش های دیگر این ساختمان است میزان اعتبار برای ساخت این پروژه را به میزان دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد.

وی کارفرما این ساختمان را معاونت مهندسی ناجا و دستگاه مجری طرح را سازمان طرح های عمرانی شمال بیان کرد.

به گفته مسکنی، محیط نظام وظیفه ناجا باید برای سربازان موجبات آرامش و راحتی را فراهم آورد تا جوانان این مرز و بوم با موفقیت به ایفاء رسالت خطیر خود بپردازند.

وی همچنین از افسران و پرسنل سازمان نظام وظیفه عمومی استان خواست تا میزان برخورد نیکو و خلق و خوی مناسب خود را با سربازان تقویت کنند.