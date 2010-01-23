سالانه تنها نیم درصد از ظرفیت معادن استحصال می شود

محمد حاج زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه ظرفیت استحصال سالانه معادن آذربایجان غربی را 780 میلیون تن اعلام کرد و افزود: این در حالی است که هم اکنون به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات تنها چهار میلیون تن از این ظرفیت برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس زمانبندی برنامه پنجم توسعه کشور درصد استحصال معادن با خرید ماشین آلات جدید و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی به یک درصد افزایش می یابد، اظهار داشت: متاسفانه کمترین بهره گیری از معدن در سطح دنیا متعلق به ایران است و این امر با ادامه تحریم های اقتصادی اروپا علیه ایران تشدید خواهد شد.

پیش بینی دو میلیارد تن ظرفیت منابع معدنی آذربایجان غربی

حاج زمانی از فعالیت 280 معدن در سه بخش فلزی، غیر فلزی و کانی ها خبر داد و افزود: ذخیره معدنی شناسایی شده در آذربایجان غربی در حال حاضر 870 میلیون تن است که بر اساس بررسی ها و اعلام نظر کارشناسان دو میلیارد تن در استان ذخیره معدنی وجود دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از احداث شهرک صنعتی سنگ در شهرستان پیرانشهر خبر داد و افزود: هم اکنون 60 معدن سنگ در سطح استان فعال است و سنگ های گرانیتی شهرستان پیرانشهر نیز در سطح جهان شناخته شده هستند.

به گفته حاج زمانی وجود آهک در تمامی مناطق آذربایجان غربی را پتانسیل مناسبی در راستای ایجاد کارخانجات تولید سیمان دانست و افزود: در این راستا در حال حاضر چهار طرح کارخانه سیمان در سطح استان در حال اجراست که از این تعداد نیز دو طرح در شهرستان بوکان و فاز یک شهرک صنعتی ارومیه طی دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی همچنین از بهره برداری فاز یک کارخانه سیمان خوی تا پایان سال جاری و فاز دو این کارخانه تا پایان خردادماه سال آینده خبر داد و افزود: 80 درصد مواد اولیه این کارخانجات از داخل استان تامین خواهد شد.

حاج زمانی با اشاره به راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید شیشه در شهرک فاز سه ارومیه، گفت: این طرح با اختصاص اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال و تامین مواد اولیه سالانه 80 هزار تن از طریق معادن سیلیس استان اجرا می شود.

دومین معدن تیتان کشور به زودی به بهره برداری می رسد

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی معادن میکا و تیتان را چاههای نفت ارومیه دانست و بیان داشت: معدن تیتان ارومیه بعد از معدن کهنوج کرمان دومین معدن تیتان کشور است که در صورت بهره برداری توانایی تامین مواد اولیه 600 کارخانجات تولید مواد شیمیایی را خواهد داشت.

وی با اشاره به اشباع صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با توجه به میزان تولیدات این بخش، گفت: محور جدید توسعه صنعتی استان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه کشور ایجاد صنایع تبدیلی مواد معدنی است.

حاج زمانی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت کانسنگ طلای زره شوران شهرستان تکاب، اظهار داشت: وجود کارخانه فرآوری پلی متال در آغ دره، ذخیره یابی طلای شهرستان سردشت در منطقه باریکا و تعیین عیار مطلوب طلای این معادن، آذربایجان غربی را مستعد تبدیل شدن به قطب تولید کان سنگهای گرانقیمت طلا کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی عدم وجود راههای دسترسی و برق مورد نیاز معادن را از معضلات و مشکلات اساسی این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل قرار اکثر معادن استان در مناطق صعب العبور و داشتن فاصله زیاد از مناطق شهری ایجاد امکانات و زیر ساختهای مورد نیاز آنها در برنامه های عمرانی دولت لحاظ نمی شود.

به گفته حاج زمانی ایجاد این زیر ساختها هم اکنون بر عهده معدنکار و سرمایه گذاران این بخش قرار گرفته است که این امر نیز مانع از خرید تجهیزات و ماشین آلات مدرن معدنی به دلیل هزینه بر بودن می شود.

وی از اختصاص 30 میلیارد ریال جهت احداث 26 کیلومتر راه معدنی در شهرستانهای ماکو و مهاباد از محل مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: با احداث این میزان 30 درصد راه معدنی مورد نیاز استان تامین و از سال 90 به بعد نیز اعتبار احداث 70 درصد دیگر تامین خواهد شد.