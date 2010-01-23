به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی مسائل مهم در نظریههای سیاسی گذشته و معاصر میپردازد. نویسنده بر اساس مسائل مهم در نظریههای سیاسی گذشته به بررسی موضوعات مطرح در نظریههای سیاسی معاصر میپردازد.
این کتاب خواننده را قادر میسازد تا قرائتهای گوناگون به یک موضوع را مورد توجه قرار دهد و از رهگذر آن بتواند در میان رویکردهای گوناگون انتخابی عقلانی داشته باشد.
پل اشتراوس در این کتاب مقالهای با عنوان "فلسفه سیاسی چیست" را به نگارش درآورده است. ایدئولوژی سیاسی، فلسفه عمومی جدید و قدیم امریکا، بازسازی کثرتگرایی سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاند.
ویلیام کانلی مقالهای با عنوان "درآمدی بر کثرتگرایی" دارد. در بخش دیگر این کتاب ایدئولوژیهای سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اند و ارای فیلسوفانی چون جان لاک، ادموند برک، کارل مارکس، فردریک انگلس و اما گولدمن بررسی شدهاند.
در بخش دیگر این کتاب ایدئولوژیهای سیاسی در قرن بیستم از جمله فاشیسم، لیبرالیسم و محافظهکاری مورد توجه قرار گرفتهاند.
این کتاب به زودی منتشر میشود.
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