بزرگترین بیمارستان منطقه ارسباران داروخانه شبانه روزی ندارد

گزارش خبرنگار مهر در اهر حاکی است، این بیمارستان مهمترین مرکز درمانی ارسباران بوده و بیماران بسیاری از مناطق مختلف به این مرکز مراجعه می کنند اما نبود امکاناتی چون داروخانه شبانه روزی، موجب سرگردانی مراجعین شده است.

یکی شهروند اهری که بیمار اورژانسی داشته و در ساعت دو شب به این بیمارستان مراجعه کرده بود به خبرنگار ما گفت: متاسفانه در بیمارستان شهر بزرگ اهر که مرکز ارسباران بوده و از اطراف و اکناف آن به این شهرستان مراجعه می کنند داروخانه ای شبانه روزی که جوابگوی بیماران در بیمارستان باشد، وجود ندارد.

علی موسوی افزود: با این اوضاع بیماران مجبورند برای تهیه چند قلم دارو در نیمه های شب آواره خیابانهای شهرشده و از داروخانه ای مرکز شهر اقدام به تهیه دارو نمایند.

شهروند دیگری گفت: این معضل بطور خیلی جدی برای شهروندان معضل ایجاد کرده به طوریکه برخی افراد فاقد وسیله نقلیه برای تهیه چند قلم داروی ساده مجبورند فاصله چند کیلومتری بیمارستان تا داروخانه شبانه روزی را با پای پیاده طی نمایند یا از تهیه آن صرف نظر نمایند.

علی محمدی یادآور شد: طبق قوانین وزارت بهداشت مراکز درمانی از جمله بیمارستانها، موظف به ارائه خدمات دارویی به بیماران بستری و سرپایی خود هستند.

وی افزود: این امر به بالارفتن سطح کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی در جامعه می انجامد و رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

در این خصوص، معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تمامی شهرهای استان آذربایجانشرقی به جز اهر دارای داروخانه شبانه روزی در بیمارستان هستند.

دکتر بهلول حبیبی افزود: این معاونت بطور جدی بدنبال این قضیه بوده ولی متاسفانه عدم پیگیری مسئولین بهداشتی منطقه در این خصوص موجب کندی روند ایجاد این داروخانه شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اهر نیز گفت: در بیمارستان اکثر داروهای اورژانسی در اختیار بیماران قرار داده می شود.

دکتر حسن نیک آذر هم چنین افزود: تمامی بسترهای لازم در خصوص ایجاد داروخانه شبانه روزی فراهم شده و این مدیریت تمامی تلاش خود را در این خصوص انجام خواهد داد.