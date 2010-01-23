پایان تجهیز کامل رده های وظیفه عمومی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار محمد جواد زاده کمند صبح شنبه در مراسم افتتاح ساختمان معاونت نظام وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: این سازمان قصد دارد تصویری روشن و برخوردی شاخص برای جوانان در ارزیابی کل نظام ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا طی سال جاری اقدام به توسعه و تقویت معاونتهای نظام وظیفه عمومی در استانها کرده که این اقدام تا پایان سال در همه استانها اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مرحله دوم برنامه های سازمان توسعه و تقویت رده های وظیفه عمومی در شهرستانهاست، تصریح کرد: اجرای این طرح از آغاز سال 89 صورت خواهد گرفت.

زاده کمند با بیان اینکه توسعه و تقویت رده های مختلف سازمان در استان ها نیز ادامه خواهد داشت، یادآور شد: تا پایان سال 88 هیچ سازمان نظام وظیفه عمومی در استانی مشکلی از بابت تجهیزات مورد نیاز معاونت تحت امر خود نخواهد داشت.

وی با اعلام این مهم که مشکل اساسی سازمان کمبود اماکن عمومی در استانها است، افزود: بر اساس یک برنامه زمان بندی سه ساله قصد داریم سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا را از نظر تجهیز به اماکن عمومی بی نیاز کنیم.

این مسئول ناجا همچنین از جذب نیروهای تخصصی افسران و سربازان پس از شناسایی و گذراندن دوره ضرورت در نیرو خبر داد و گفت: با این اقدام کمبود نیروی انسانی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در پروسه سه ساله برطرف می شود.

زاده کمند با تاکید بر تکریم شان و منزلت سربازان وظیفه در رده های مختلف نیروهای مسلح افزود: هنوز نتوانستیم در مقابل خدمتی که سربازان این مرز و بوم برای ملت ایران ارائه می دهند از آنان تکریم کنیم.

وی با بیان اینکه معیشت و هزینه های خدمت سربازی نباید توسط خانواده های آنان پرداخت شود، اظهار داشت: دولت موظف است این هزینه ها را برای حافظان امنیت کشور فراهم کند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا از ارائه طرح اصلاح برخی از مواد قانون نظام وظیفه عمومی ناجا توسط این سازمان خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با تصویب دولت و مجلس بسیاری از مشکلات معیشت و هزینه های ایب و ذهاب پرسنل وظیفه رفع شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران 50 هزار شهید سرباز را تقدیم اسلام کرده است، خاطر نشان کرد: سازمان های نظام وظیفه عمومی در استان ها باید پاسخگوی خوبی برای مشکلات پیش روی جوانان باشند.

وی با بیان اینکه دوران سربازی زمان مناسبی برای انجام مسئولیت خطیر جوانان این مرز و بوم در دفاع از کیان و وطن آنان است افزود: تامین امنیت کشور سبب ایجاد توسعه متوازن در کشور می شود.

به گفته زاده کمند، توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه ای منوط به حفظ و تامین امنیت در آن کشور خواهد بود.