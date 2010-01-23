جانشین فایلهای موسیقی MP3 ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایتهای اشتراک گذاری فایلهای موسیقی و و بارگذاری غیرقانونی محصولات چند رسانه ای در سالهای اخیر به شدت صنعت موسیقی را دچار بحران کرده اند. به همین منظور محققان به دنبال راههای جدیدی برای محافظت از مصرف کنندگانی هستند که قطعات موسیقی را از سایتهای قانونی و با پرداخت هزینه آنها بارگذاری می کنند.

در این راستا، یک شرکت فناوریهای نوین به نام Bach Technology فرمت جدیدی به نام MusicDna را ارائه کرده که از حمایت مخترع MP3 نیز برخوردار است.

این فرمت به کاربران اجازه می دهد که فایلهای MP3 را روی رایانه خود بارگذاری کنند با این تفاوت که حجم فایل موسیقی بالاتر از حجم واقعی خواهد بود.

در حقیقت این حجم اضافی می تواند محتوی اطلاعات تکمیلی باشد به طوری که شرکتهای تهیه کننده موسیقی، گروههای موسیقی و فروشندگان می توانند اطلاعاتی مثل تاریخ کنسرتهای آینده و یا مصاحبه های خود را در این حجم اضافی بیفزایند.

کاربر می تواند ورود این اطلاعات جانبی را محدود کند و یا از تعداد آنها کم کند. این در حالی است که اگر فایل از یک منبع غیرمجاز بارگذاری شده باشد امکان این افزایش و کاهش وجود نخواهد داشت.

براساس گزارش رویترز، فرمت موسیقی جدید MusicDna می تواند روی دستگاههای مختلف پخش کننده MP3 از جمله "آی- پاد" اپل پخش شود.