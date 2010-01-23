فلسطین باید محور وحدت جهان اسلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیمیان که امروز شنبه در همایش گرامیداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین با عنوان العزه للغزه در سالن اجلاس سران سخنرانی می کرد ، تصریح کرد: دفاع ما از ملت فلسطین دفاع از حق و عدالت است و این دفاع حفظ موجودیت و تمامیت ارضی خودمان به شمار می رود.

وی با انتقاد از برخی شعارها در راهپیمایی های بعد از انتخابات یادآور شد: آنها که مدعی اسلام ناب و خط امام هستند چگونه در مقابل شعار نه غزه و لبنان سکوت می کنند.

رحیمیان اضافه کرد: اگر ما در متن سرزمین فلسطین با صهیونیست ها نجنگیم، صهیونیست ها در درون کشور ایران به مبارزه با ما می آیند و به چیزی جز نابودی ما راضی نخواهند شد.

وی مسئله فلسطین را محور وحدت جهان اسلام عنوان کرد و گفت: امام تاکید داشتند که رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد و هر چند زمان دقیق نابودی را نمی توان مشخص کرد اما فضا را می توان اینگونه برآورد کرد که به زودی شاهد محقق شدن این نوید خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 22 و 33 روزه خاطر نشان کرد: ارتش پولادین رژیم صهیونیستی که در جنگ 6 روزه و در مدت 2 ساعت 3 کشور اردن، سوریه و مصر را شکست داد و ماشین جنگی این 3 کشور را متلاشی کرد در سایه اسلام ظرف 33 روز با همه توان با حزب الله جنگید و برای اولین بار شکست سنگینی را متحمل شد.

رحیمیان تاکید کرد: در غزه نیز همین ارتش رژیم صهیونیستی متحمل شکست شد در حالیکه غزه به معنای زندان در زندان در زندان است و مردم آن هیچ امکانی برای مقاومت نداشتند.

وی افزود: با این حال مردم غزه در مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی مقاومت کردند و بعد از 22 روز چیزی جز شکست عاید رژیم صهیونیستی نشد.

همایش گرامیداشت مقاومت مردم مظلوم فلسطین با عنوان العزه للغزه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و جمعی از جوانان و نوجوانان از صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرده است واین همایش تا عصر ادامه خواهد داشت.