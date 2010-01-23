غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: با این میزان تولید منطقه اشتهارد به عنوان یکی از قطبهای تولید پنبه در سطح استان تهران مطرح است.

این مسئول در ادامه از اجرای طرح آرمانی کشت پنبه در منطقه اشتهارد کرج خبر داد و گفت: در راستای ترغیب و تشویق کشاورزان به تولید این محصول 150 هکتار از این اراضی تحت پوشش طرح آرمانی کشت پنبه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت تحت کنترل و نظارت کارشناسان مجرب و با بهره‌گیری از اصول علمی انجام می‌شود.

ترکاشوند عنوان کرد: اجرای این طرح به صورت گسترده نویدبخش تولید بیشتر این محصول است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح تاکنون 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: یک هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اشتهارد به کشت این محصول اختصاص دارد و با توجه به اقلیم مناسب با فراهم آوردن امکانات بیشتر می توان در آینده تولید این محصول را افزایش داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اشاره به تغییر کاربری اراضی زیرکشت کشاورزی در این شهرستان عنوان کرد: بافت جمعیتی فشرده سبب شده تا اراضی موجود در شهرستان از نظر ارزشی افزوده دارای قیمت مناسبی باشند که همین مسئله موجبات هجوم زمین‌ خواران برای تغییر اراضی کشاورزی را فراهم کرده است.

وی افزود: در این راستا اداره امور اراضی این شهرستان فعالیت گسترده‌ای را در راستای آگاهی مردم انجام داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کشاورزان قبل از هرگونه اقدام برای تعیین کاربری به اداره امور اراضی این جهاد کشاورزی این شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این قشر اگر نیازمند احداث انباری در زمین خود هستند می توانند انباری خود را در فضای 30 تا 40 متری احداث نمایند و در غیر این صورت از قطعه قطعه کردن اراضی و فروختن آن خودداری کنند.

ترکاشوند تاکید کرد: پس از هر گونه اقدامی، قانون به شدت با تخریب اراضی برخورد می‌کند و متخلفات مشمول پرداخت جرائم نقدی و تخریب بنا می‌شود.