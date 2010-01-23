کوروش شیشهگران، نقاش و از جمله هنرمندانی که آثار او در حراجها و نمایشگاههای خارجی با فروش و استقبال بالایی روبرو شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر به علاقه چند کشور خارجی برای برگزاری نمایشگاه انفرادی اشاره کرد: "انگلستان، ایتالیا، آمریکا، کاندا و دبی از من دعوت کردهاند تا نمایشگاه انفرادی از نقاشیهایم برگزار کنم. من نیز دوست دارم این نمایشگاهها برپا شود منتهی فرصت این کار را ندارم چون کارهایم مرتب فروش میروند و هنوز نتوانستهام کارهایم را جمع کنم که برای یک برگزاری نمایشگاه کافی باشد."
وی در مورد علاقه کشورهای خارجی برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی اظهار داشت: در گذشته درها برای نمایش آثار هنرمندان هنرهای تجسمی بسته بود اما اکنون منتقدان و هنرشناسان خارج از کشور با ارزش هنر مدرن ما آشنا شدهاند. بعد از مدیریت آقای سمیعآذر (یکی از مدیران سابق مرکز هنرهای تجسمی) نمایش و فروش آثار هنرهای تجسمی ایران آغاز شد. این نمایشگاهها در معرفی هنر ما به کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، ژاپن و..که خود در هنر مدرن سرآمد هستند، تاثیر زیادی داشت.
شیشهگران با بیان اینکه درحال حاضر نمایندگانی از موزهها، نگارخانهها و مجموعهداران خارجی برای خرید و بازدید از آثار این نقاش به آتلیهاش میآیند، ابراز داشت: تا بهحال چندین نمایشگاه در خارج از کشور برگزار کردهام. وقتی منتقدان و مردم به بازدید چنین نمایشگاههایی میآیند، بسیار تعجب میکنند که هنر مدرن ایران به این پایه رسیده است. در گذشته هنر مدرن ایران نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور هم شناخته شده نبود و حتی مردم آن را نمیپسندیدند ولی الان مردم آن را تحسین میکنند و دوست دارند کارهای مدرن بخرند.
این نقاش ادامه داد:خیلی سخت است که اثر یک هنرمند در کنار هنرمندان جهانی دیگر قرار بگیرد اما خوشبختانه الان در مورد هنر ایران این مسئله صورت گرفته است و امیدوارم مسئولان هم از ادامه این جریان حمایت کنند.
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