به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش که صبح شنبه در همایش گرامیداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین با عنوان العزه للغزه در سالن اجلاس سران سخن می گفت، تصریح کرد: علاوه بر یکصد میلیارد ریال که برای نشان دادن سرخوردگی جوانان آمریکا از دولت اوباما به تشکل های دانشجویی و جوانان اختصاص داده شده ، مبلغ یکصد میلیارد ریال دیگر نیز به انعکاس مظلومیت جوانان فلسطینی و نشان دادن تجاوزات سران رژیم صهیونیستی توسط جوانان و تشکل های دانشجویی و سازمان های مردم نهاد اختصاص داده شده است.

وی از جوانان خواست که در فضای مجازی در راستای محورهای ارائه شده برنامه های خود را ارائه دهند و گفت: سازمان ملی جوانان برای کمک به سازمان های مردم نهاد و جوانان به منظور فعالیت در عرصه های مجازی آمادگی دارد.