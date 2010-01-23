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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

بذرپاش خبر داد:

اختصاص200 میلیارد‌ریال برای افشای سرخوردگی جوانان آمریکا و جنایات اسرائیل

اختصاص200 میلیارد‌ریال برای افشای سرخوردگی جوانان آمریکا و جنایات اسرائیل

رئیس سازمان ملی جوانان از اختصاص یکصد میلیارد ریال از سوی این سازمان به تشکل های دانشجویی و جوانان برای نشان دادن سرخوردگی جوانان آمریکا از دولت اوباما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش که صبح شنبه در همایش گرامیداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین با عنوان العزه للغزه در سالن اجلاس سران سخن می گفت، تصریح کرد: علاوه بر یکصد میلیارد ریال که برای نشان دادن سرخوردگی جوانان آمریکا از دولت اوباما به تشکل های دانشجویی و جوانان اختصاص داده شده ، مبلغ یکصد میلیارد ریال دیگر نیز به انعکاس مظلومیت جوانان فلسطینی و نشان دادن تجاوزات سران رژیم صهیونیستی توسط جوانان و تشکل های دانشجویی و سازمان های مردم نهاد اختصاص داده شده است.

وی از جوانان خواست که در فضای مجازی در راستای محورهای ارائه شده برنامه های خود را ارائه دهند و گفت: سازمان ملی جوانان برای کمک به سازمان های مردم نهاد و جوانان به منظور فعالیت در عرصه های مجازی آمادگی دارد.

کد مطلب 1021988

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