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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

«نقد ساختارگرایانه هنر» بررسی شد

«نقد ساختارگرایانه هنر» بررسی شد

در سیزدهمین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر «نقد ساختارگرایانه هنر» بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره «پژوهشنامه فرهنگستان هنر» ویژه تابستان 1388 با موضوع « نقد ساختارگرایانه هنر»، منتشر شده است.

پژوهشنامه این فرهنگستان به صورت فصلنامه و پژوهش‌های میان رشته‌ای هنر و ... منتشر می‌شود. این فصلنامه در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست به مقاله‌ای از اصغر فهیمی فر با عنوان « تحلیلی زیبایی‌شناسانه از برنامه‌های مذهبی تلویزیونی» اختصاص دارد. این مقاله ضمن مطالعه زیبایی‌شناختی برنامه‌های مذهبی تلویزیونی و مقایسه آن با برنامه‌های مشابه غیر ایرانی، ضرورت ابداع و ساخت گونه‌های جدید تلویزیونی را برای مضامین «دعا و نیایش» پیشنهاد می‌کند. «موسیقی و راز باوری» نوشته نیک زنگویل، ترجمه هادی ربیعی، مقاله‌ای دیگر در این بخش است.

در بخش «نقد نامه» ابتدا به نقد ساختارگرایانه هنر، که یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین نظریه‌ها و نقدها در حوزه علوم انسانی قرن بیستم، محسوب می‌شود، پرداخته شده است. 

کد مطلب 1021991

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