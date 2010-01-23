«نقد ساختارگرایانه هنر» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره «پژوهشنامه فرهنگستان هنر» ویژه تابستان 1388 با موضوع « نقد ساختارگرایانه هنر»، منتشر شده است.

پژوهشنامه این فرهنگستان به صورت فصلنامه و پژوهش‌های میان رشته‌ای هنر و ... منتشر می‌شود. این فصلنامه در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست به مقاله‌ای از اصغر فهیمی فر با عنوان « تحلیلی زیبایی‌شناسانه از برنامه‌های مذهبی تلویزیونی» اختصاص دارد. این مقاله ضمن مطالعه زیبایی‌شناختی برنامه‌های مذهبی تلویزیونی و مقایسه آن با برنامه‌های مشابه غیر ایرانی، ضرورت ابداع و ساخت گونه‌های جدید تلویزیونی را برای مضامین «دعا و نیایش» پیشنهاد می‌کند. «موسیقی و راز باوری» نوشته نیک زنگویل، ترجمه هادی ربیعی، مقاله‌ای دیگر در این بخش است.

در بخش «نقد نامه» ابتدا به نقد ساختارگرایانه هنر، که یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین نظریه‌ها و نقدها در حوزه علوم انسانی قرن بیستم، محسوب می‌شود، پرداخته شده است.

