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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

راه آهن:

10 درصد به ظرفیت قطارهای نوروزی اضافه می‌شود

10 درصد به ظرفیت قطارهای نوروزی اضافه می‌شود

معاون مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی از تدوین و نهایی شدن برنامه های نوروز برای جابه جایی مسافران توسط شبکه حمل و نقل ریلی خبر داد و گفت: امسال نیز همچون سالیان گذشته برای سهولت در جابه جایی مسافران 10 درصد به ظرفیت قطارهای راه آهن افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، منصور عرب یار محمدی با بیان اینکه برای تسهیل در ارائه خدمات و جابه جایی بهتر مسافران 22 رام قطار به مسیر تهران - مشهد اضافه می شود، تاکید کرد: راه آهن جمهوری اسلامی بیشترین تجهیز را برای جابه جایی بهتر مسافران در ایام پایانی سال اندیشیده است.

وی از بازرسی قطارها و مراکز نواحی شبکه حمل و نقل ریلی راه آهن قبل از ایام فرا رسیدن نوروز خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تاکید مدیر عامل راه آهن در خصوص جهش خدمت سانی به مسافران، یک تیم بازرسی از قطارها از اوایل تا 25 اسفند ماه به مراکز نواحی فرستاده خواهد شد تا بتوان در این ایام خدمات مناسب تر و شایسته تری به مردم ارائه داد.

عضو هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی تصریح کرد: نظافت و تمیزی قطارها، ظاهر سالن های مسافری و توجه به امکانات رفاهی از مواردی است که در ایام نوروز به آن تاکید شده است.

کد مطلب 1021999

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