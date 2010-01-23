پژوهشکده و مرکز مطالعات کرج شناسی راه اندازی شد

مدیر موزه تاریخ کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این پژوهشکده با هدف بررسی گذشته تاریخی شهرستان کرج راه اندازی شده و جمعی از محققان کرج شناسی و مباحث مختلف تاریخی در آن عضو هستند.

عباس فتاحیان عنوان کرد: اعضای این پژوهشکده هر چند وقت یکبار گرد هم می آیند و نتایج تحقیقات خود را با هم در میان می گذارند.

وی ادامه داد: پژوهشکده یادشده تلاش می کند تا حد توان خود تحقیقات لازم در خصوص گذشته تاریخی و گردشگری کرج را انجام دهند و نتیجه این تحقیقات را با مراکز دیگر تحقیقات تاریخی در کشور به بررسی بگذارد.

این محقق اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از افراد از گذشته تاریخی کرج بی اطلاع هستند و غرب استان تهران را صاحب پیشینه ای کوتاه مدت می دانند، تحقیقات صورت گرفته در راستای کرج شناسی می تواند بسیاری از نقاط مثبت و درخشان گذشته غرب استان تهران و کرج را آشکار کند.

فتاحیان خاطرنشان کرد: همچنین اعضای پژوهشکده یادشده هرچند وقت یکبار تورهای تحقیقاتی و گردشگری برگزار می کنند و طی این امر از سایر مناطق تاریخی و گردشگری کشور بازدید می کنند.

وی اضافه کرد: تا کنون تحقیقات و پژوهشهای مطلوبی در خصوص کرج شناسی صورت گرفته که علاقمندان جهت بهره مندی از نتایج این تحقیقات می توانند به موزه تاریخ کرج واقع در تالار نژادفلاح کرج مراجعه کنند.