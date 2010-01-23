پژوهشکده و مرکز مطالعات کرج شناسی راه اندازی شد

مدیر موزه تاریخ کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این پژوهشکده با هدف بررسی گذشته تاریخی شهرستان کرج راه اندازی شده و جمعی از محققان کرج شناسی و مباحث مختلف تاریخی در آن عضو هستند.
عباس فتاحیان عنوان کرد: اعضای این پژوهشکده هر چند وقت یکبار گرد هم می آیند و نتایج تحقیقات خود را با هم در میان می گذارند.
وی ادامه داد: پژوهشکده یادشده تلاش می کند تا حد توان خود تحقیقات لازم در خصوص گذشته تاریخی و گردشگری کرج را انجام دهند و نتیجه این تحقیقات را با مراکز دیگر تحقیقات تاریخی در کشور به بررسی بگذارد.
این محقق اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از افراد از گذشته تاریخی کرج بی اطلاع هستند و غرب استان تهران را صاحب پیشینه ای کوتاه مدت می دانند، تحقیقات صورت گرفته در راستای کرج شناسی می تواند بسیاری از نقاط مثبت و درخشان گذشته غرب استان تهران و کرج را آشکار کند.
فتاحیان خاطرنشان کرد: همچنین اعضای پژوهشکده یادشده هرچند وقت یکبار تورهای تحقیقاتی و گردشگری برگزار می کنند و طی این امر از سایر مناطق تاریخی و گردشگری کشور بازدید می کنند.
وی اضافه کرد: تا کنون تحقیقات و پژوهشهای مطلوبی در خصوص کرج شناسی صورت گرفته که علاقمندان جهت بهره مندی از نتایج این تحقیقات می توانند به موزه تاریخ کرج واقع در تالار نژادفلاح کرج مراجعه کنند.
نظر شما