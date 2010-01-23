به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا و خدمات، پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی تولید کنندگان در افزایش قیمتها و برقراری نظام مناسب در عرضه کالاها و خدمات و نظر به اهمیت نقش موثر درج نشان استاندارد و مشخصات کالا در شفافیت بازار و جلب اعتماد عمومی، درج نشان استاندارد و قیمت واقعی بر روی بسته بندی روغن موتورهای تولیدی توسط کلیه تولید کنندگان، ضروری و لازم الاجرا است.

براساس این اطلاعیه کلیه عرضه کنندگان کالای تولیدی روغن موتور مکلف به درج نشان استاندارد، قیمت مصرف کننده، روغن موتور تصفیه اول یا تصفیه دوم و ذکر سایر مشخصات از جمله ( درجه گرانروی، سطح کیفیت کالا، کاربرد روغن موتور طبق طبقه بندی API، حجم خالص روغن موتور محتوی بر حسب لیتر و نام شرکت، علامت تجاری و آدرس شرکت تولید کننده) بر روی کلیه محصولات تولیدی خود و به زبان فارسی هستند.

این در حالی است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، عرضه کنندگان کالا و خدمات خارجی و دفاتر و شعب شرکتهای خارجی تولید کننده کالا و خدمات مستقر در ایران موظفند به منظور اخذ گواهی فعالیت با ارائه قرارداد فیمابین با شرکت خارجی و دیگر مدارک به مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی مراجعه و پس از طی مراحل لازم کالاهای خود را در بسته بندی های مشخص، شماره ثبت شرکت، برچسب مشخصات کالا، شماره گذاری کالا و هولوگرام ( برچسب لیزری) به همراه فاکتور فروش رسمی و رعایت سود مجاز عرضه کنند.

تمامی تولید کنندگان و عرضه کنندگان روغن موتور ضمن ارتقا و حفظ کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با استاندارد تعیین شده، نسبت به پیگیری موارد مرتبط مسئول و می باید نتایج قابل بهره برداری را در اسرع وقت به این سازمان منعکس کنند و در صورت عدم رعات قانون و مشاهده هر گونه تخلف توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی، تخلفات ارتکابی پیگیری و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.