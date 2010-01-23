محمدرضا مشحون با اعلام پیگیری وضعیت حامد حدادی توسط سازمان تیم‎های ملی بسکتبال به خبرنگار مهر گفت: آنچه مسلم است اینکه حدادی نه دچار آسیب‎دیدگی شده و نه به تیم یا لیگ دیگری منتقل شده است. در غیر این صورت به طور حتم فدراسیون بسکتبال در جریان قرار می گرفت.

وی غیبت طولانی حامد حدادی در ترکیب تیم ممفیس گریزلیز را امری طبیعی عنوان کرد و اظهارداشت: فراموش نشود که حامد در معتبرترین لیگ دنیا بازی می‎کند و غیبت وی هم - حتی اگر طولانیست - در همین لیگ اتفاق افتاده است. لیگی که بازیکنان زیادی در پست 5 دارد و حامد باید با همه آنها رقابت‎ها داشته باشد نه فقط بازیکنان هم پست خود در ممفیس.

رئیس سازمان تیم‏های ملی بسکتبال با تاکید بر اداره لیگ NBA توسط مدیران و مربیان بزرگ، ادامه داد: مهم این است که حامد حضور در این مسابقات با چنین سطح بالا و حساسی را پذیرفته و در یکی از تیم‎های آن مشغول به کار شده است. سطح NBA را نباید با هیچ سطح دیگری در هیچ کشور دیگری مقایسه کرد.

مشحون تصریح کرد: در اینکه حدادی برای هرچه بهتر شدن و تثبیت حضور در میدان تلاش می‎کند، شکی نیست. اما مهم اینجاست در این زمان که به خاطر تصمیمات مربی بیش فرصت بازی پیدا نمی‎کند، حدادی بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. پس نه تنها نباید او را بابت غیبت در ترکیب ممفیس گریزلیز تخریب کرد بلکه باید او را در دسترسی به اهدافی که دارد حمایت و کمک هم کرد.

رئیس سازمان تیم‎های ملی بسکتبال تاکید کرد: حدادی در انتخاب برای ماندن درممفیس گریزلیز یا انتقال به تیم دیگر آزاد است اما معمولا این بازیکن بابت انجام هرکاری در این زمینه هماهنگ با فدراسیون عمل می‎کند. فعلا که هیچ موردی را به فدراسیون گزارش نداده است.