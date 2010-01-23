اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزار مهر از تبریز، حبیب موحد راد معاون توسعه منابع انسانی تربیت بدنی آذربایجان شرقی از بازگشایی پیست بین المللی اسکی سهند تبریز خبر داد.

وی گفت: پیمانکار قبلی با توجه به اتمام زمان مزایده، قصد واگذاری این پیست به اداره کل را نداشت و ما از طریق مراجع قانونی این پیست را تحویل و به هیئت داده ایم.

موحد افزود: پیمانکار قبلی 60 میلیون ریال به این اداره کل بدهکار است و بابت همین بدهی ضمانتنامه های بانکی این پیمانکار ضبط و هم اکنون در اختیار تربیت بدنی است.

وی در خصوص زمان بازگشایی این پیست بین المللی اضافه کرد: نمی توان زمان دقیقی برای بازگشایی این پیست تعریف کرد و پس از رفع مشکلات موجود در آن، بلافاصله در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان شرقی نیز گفت: پیست اسکی سهند تبریز که به دلیل تعلل پیمانکار قبلی تعطیل شده بود با تلاش جمعی مسوولان استانی، بازگشایی خواهد شد.

رحمت الله شاهمرادپور اظهار داشت: این پیست هم اکنون به دلیل برخی مشکلات موجود در آن از جمله نبود گازوییل و سیستم گرمایش ساختمان رفاهی و صندلی های بالابر قابل استفاده نیست و استفاده مجدد از آن، مستلزم برطرف کردن این معایب است.

وی در پاسخ به این سئوال که مشتریان و علاقمندان اسکی که در این پیست اسکی می کردند اکنون در کجا اسکی می کنند؟ افزود : پیست "پیام" دیگر پیست استان فاقد برف بوده و هم اکنون جایی برای اسکی ندارند و برای اسکی کردن به کشور ترکیه می روند.

شنای آذربایجان شرقی مغلوب نفت و گاز گچساران شد

هیئت شنای آذربایجان شرقی در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور مغلوب نفت و گاز گچساران شد.

در این دیدار که در استخر نیروگاه حرارتی تبریز برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه 17 بر هفت بازی را به میهمان خود واگذار کرد.

این تیم با قبول این شکست خانگی همچنان هفت امتیازی باقی ماند و نتوانست رده هفتمی خود را بهبود بخشد اما تیم نفت و گاز با به دست آوردن این برد خارج از خانه، 14 امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی جای گرفت.

تیم واترپلوی آربایجان شرقی در هفته سیزدهم در تبریز میزبان نفت امیدیه اهوازی خواهد بود که در رده سوم جدول 10 تیمی قرار دارد.

رقابتهای لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور با حضور 10 تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

تبریزی‌ها رکورد حضور تماشاگر در لیگ برتر را شکستند

با حضور 110 هزار تماشاگر برای تماشای دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و فجر سپاسی شیراز رکورد حضور تماشاگران در لیگ امسال شکسته شد.

از ساعت‌ها قبل از بازی ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام تبریز با حضور انبوه تماشاگران پر شده و مسئولان امر و مجریان صدا و سیما چندین بار از طریق صدا و سیمای خواسته‌اند که دیگر به ورزشگاه نیایند، در عین حال آمارهای فروش بلیت در این ورزشگاه حاکی از حضور 110 هزار تماشاگر در داخل ورزشگاه بود.

به دنبال برگزاری مسابقه پیامک از برنامه 90 این هفته در مورد پرطرفدارترین تیم حاضر در لیگ که مورد اعتراض سرمربی تراکتورسازی و علاقه‌مندان این تیم در مناطق آذری‌نشین شد مبنی بر اینکه پیامک‌های آنان دریافت نشده و ثبت نشده است، تماشاگران تبریز با حضور یکپارچه در ورزشگاه یادگار امام راحل با حضور خود به عادل فردوسی‌پور مجری این برنامه اعلام کردند که کدام تیم تراکتورسازی تبریز واقعاً پرطرفدار است.

مایان علیا قهرمان رقابتهای فوتبال روستائی تبریز شد

فینال رقابتهای فوتبال روستائی تبریز روز جمعه دوم بهمن ماه برگزار شد و مایان علیا در دیداری نزدیک یک بر صفر از سد مایان علیا گذشت و کاپ قهرمانی را بالای سر برد.

در این دوره از رقابتها 12 تیم از روستاههای تبریز با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیمهای مایان علیا و مایان سفلی عناوین اول و دوم را به خود اختصاص دادند و تیم کوجوار به مقام سومی رسید.