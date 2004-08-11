سيا و آشفتگي دروني به دليل رسوايي بوش در اشغال عراق

آژانس مركزي اطلاعات در سال 1947 با امضاي دستورالعمل امنيت ملي از سوي "هاري اس ترومن" رييس جمهور وقت تاسيس شد.



طبق اين دستورالعمل، سيا داراي 5 وظيفه بود:

1- مشاوره دادن به شوراي امنيت ملي درباره موضوعاتي مثل فعاليت هاي اطلاعاتي بخش هاي مختلف دولت كه به حيطه امنيت ملي ارتباط مي يابد.

2- ارائه پيشنهاد به شوراي امنيت ملي براي هماهنگي درباره فعاليت هاي اطلاعاتي بخش ها و آژانس هاي دولت كه به حيطه امنيت ملي ارتباط مي يابد.

3- مرتبط و اصلاح كردن اطلاعاتي كه به امنيت ملي مربوط مي شوند و ترويج و اشاعه چنين اطلاعاتي در دولت با استفاده از آژانس ها و تسهيلات اطلاعاتي در دسترس.

4- جمع بندي امور آژانس هاي اطلاعاتي موجود و متمركز نمودن آنها.

5- به انجام رساندن وظايف ديگري كه به اطلاعات و امنيت ملي ارتباط مي يابد و آژانس هاي اطلاعاتي از عهده انجام دادن آنها بر نمي آيند.



البته اين دستورالعمل طبق اصلاحيه هاي امنيت ملي در سال 1949 تصحيح گرديد.

طبق دستورالعمل امنيت ملي رييس اطلاعات مركزي مامور جمع آوري و هماهنگي اطلاعات ملي و همچنين مرتبط، متحول و منتشر كردن اطلاعاتي بود كه بر امنيت ملي تاثيرگذار مي شد.

سيا يك آژانس مستقل است و از طريق رييس به رياست جمهوري و همچنين از طريق كميته هاي مختلف به كنگره ارتباط مي يابد.



آخرين رييس سيا "جرج تنت" بود كه معاونت وي را "جان اي مك لافلين" به عهده داشت.

در حال حاضر رييس وابسته سيا در وزارت كشور آمريكا "وينستون ويلي" ، مدير اجرايي "اي بي كرون گارد"، رييس دايره اطلاعات و شاخه تحليلي سيا "جامي ميس كيك" و رييس علوم و تكنولوژي "دونالد ام كر" مي باشند.



مركز مطالعات اين آژانس اطلاعاتي، اطلاعات و ركوردهاي تاريخي سيا را نگهداري مي كند و مطالعه اطلاعات را با نظمي دقيق و جدي نگهداري مي نمايد و "پل جانسون" رييس كنوني اين بخش است.

"اسكات دبليو مولر" رييس روابط عمومي سيا است كه رييس اين آژانس را درباره رسانه ها و سياست گذاري هاي مربوط به افكار عمومي كمك مي كند.



جمع آوري اطلاعات را اگر به معناي سنتي آن در نظر بگيريم به معناي دزديدن اسرار است. با اين معني، وظيفه سيا نقض حساب شده آزادانه قوانين خارجي و بين المللي است. اما ابعاد فراقانوني اطلاعات با يك قانون گذاري جديد از سوي سنا در يك چهارچوب در آمد تا از تعدي به قوانين بين المللي جلوگيري شود.

طبق گزارش محرمانه اي كه در سال 1996 در كميته اطلاعاتي كاخ سفيد مطرح شد، در آژانس اطلاعات مركزي صدها نفر روزانه مسئول همين كار هستند كه با شكستن قوانين كشورهاي مختلف به اطلاعات آنها دست پيدا كنند.

پيش از جرج تنت، جان مارك دوچ، آر جيمز وولسي و رابرت گيت رياست سيا را به عهده داشته اند.

تاريخچه ايجاد سيا به اين شرح است: "ويليام جي دنوان" در جنگ جهاني اول به عنوان معاون وزير دادگستري بود و همچنين يكي از ميليونرها نيز به حساب مي آمد. فرانكلين روزولت از دنوان خواست كه يك گروه جديد اطلاعاتي براي آمريكا را رياست كند. دنوان در 11 ژوئن 1941 هماهنگ كننده اطلاعات از سوي روزولت نام گرفت. روزولت هماهنگ كننده اطلاعات را در زمان صلح براي جمع آوري و تحليل اطلاعات بيشتر از قاره اروپا استفاده مي كرد. دنوان گزارش هاي مشروحي درباره امنيت ملي به روزولت مي داد. در سال 1942 در عوض اين تشكيلات دفتر خدمات استراتژيك تاسيس شد. آمريكا در آن زمان آلمان، ايتاليا و ژاپن را دشمن اصلي خود مي دانست و تمام تلاش خود را به مبارزه با اين كشورها اختصاص داده بود.



اما در شرليط كنوني وپس از اشغال بي دليل عراق و بررسي هايي كه توسط كميسيون بررسي حوادث 11 سپتامبر صورت گرفت، سيا براي ارائه اطلاعات غلط درباره سلاح هاي كشتار جمعي در عراق زير سوال رفت و اگر چه بسياري بر اين گمان هستند كه سيا و تنت رييس آن در اين زمينه مقصر نبودند، اما به هر حال جرج تنت استعفا داد و مدتي اين سازمان عظيم اطلاعاتي بدون رييس باقي ماند.

به هر حال سيستم اطلاعاتي آمريكا كه عدم كفايت خود را از لحاظ سيتماتيك ثابت كرده است، در حال تغيير است اما هنوز معلوم نيست به كدام سو مي رود. روز گذشته پس از يك سلسله رايزني هاي گسترده، "پورتر گاس" مامور سابق سيا به عنوان رئيس اين آژانس از سوي جرج بوش ريس جمهور آمريكا تعيين شد.



