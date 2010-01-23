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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

توقف صدرنشین فوتسال لیگ برتر در مقابل پتروشیمی تبریز

توقف صدرنشین فوتسال لیگ برتر در مقابل پتروشیمی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال پتروشیمی تبریز از سری مسابقات هفته 21 لیگ برتر باشگاه های کشور در اصفهان میزبان خود را بانتیجه 2بر2 متوقف کرد .

مربی تیم فوتسال پتروشیمی تبریز در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت : گل دقیقه 3 ابراهیم مسعودی تیم فوتسال پتروشیمی تبریز را برتر میدان کرد اما دریافت گل از سوی پتروشیمی کار را به تساوی کشاند ، گل دقیقه 15 مصطفی ظریفیان دوباره پتروشیمی را بر حریف خود برتری داد و نهایتا این بازی با نتیجه تساوی در خانه خریف خاتمه یافت.

علیرضا خسروی افزود: برنامه های ما بر ضد حملات استوار بود و تیم ما توانست با انجام کار دفاعی خوب برنامه های کادر فنی را اجرا کند.

وی در مورد بازی بعدی تیمش نیز گفت : بازی هفته 22 در مقابل فیروز صفه اصفهان و به میزبانی این تیم ، پنج شنبه 8 بهمن خواهد بود.

هم اکنون تیم فوتسال پتروشیمی تبریز با 32 امتیاز از 21 بازی با یک امتیاز اختلاف از تیم چهارم جدول صدرای شیراز در رده پنجم قرار دارد.

کد مطلب 1022025

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