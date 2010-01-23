توقف صدرنشین فوتسال لیگ برتر در مقابل پتروشیمی تبریز

مربی تیم فوتسال پتروشیمی تبریز در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت : گل دقیقه 3 ابراهیم مسعودی تیم فوتسال پتروشیمی تبریز را برتر میدان کرد اما دریافت گل از سوی پتروشیمی کار را به تساوی کشاند ، گل دقیقه 15 مصطفی ظریفیان دوباره پتروشیمی را بر حریف خود برتری داد و نهایتا این بازی با نتیجه تساوی در خانه خریف خاتمه یافت.

علیرضا خسروی افزود: برنامه های ما بر ضد حملات استوار بود و تیم ما توانست با انجام کار دفاعی خوب برنامه های کادر فنی را اجرا کند.

وی در مورد بازی بعدی تیمش نیز گفت : بازی هفته 22 در مقابل فیروز صفه اصفهان و به میزبانی این تیم ، پنج شنبه 8 بهمن خواهد بود.

هم اکنون تیم فوتسال پتروشیمی تبریز با 32 امتیاز از 21 بازی با یک امتیاز اختلاف از تیم چهارم جدول صدرای شیراز در رده پنجم قرار دارد.