"تأملی بر الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فنّاوری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علم و فناوری اموری نیستند که در جوامع مختلف به نحوی یکسان توسعه یابند؛ عوامل و ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، دینی، اقتصادی و غیره که از جامعه­ای به جامعه دیگر تفاوت می­کنند در توسعه علم و فناوری دخالت دارند.

بررسی و شناخت این عوامل برای سیاستگذاران علم و فناوری وظیفه‌ای همیشگی و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت این عوامل برای توسعه علم و فناوری، یک ضرورت است. به دیگر سخن، کارآمدی علم و فناوری در یک جامعه، متوقف بر بومی‌گرایی است. از این روست که الگوی اسلامی - ایرانی توسعه علم و فناوری اهمیت می‌یابد.

در این کتاب پس از بحث ‌ های مقدماتی که ناظر بر تبیین صورت مسئله است، گزارش گفتگو با هشت تن از صاحبنظران حوزه علم و فناوری مطرح شده است. در این گفتگوها الگوی پیشگفته از چهار منظر فلسفه علم و فناوری، جامعه­شناسی، دین­پژوهی و سیاست­پژوهی، بر حسب تخصص صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

در مؤخره کتاب که فصلی مستقل از گفتگوها است، پس از شرحی از مبانی نظری الگوی مورد بحث به تبیین راهبردهایی پرداخته می­شود.