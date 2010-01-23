حمایت وزارت ارشاد از نویسندگان تازه کار ناچیز است

ابوالقاسم غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نویسندگان تازه کار که بسیاری از آنها جوان هستند، در مسیر چاپ کتابهای خود از حمایتهای کافی بهره مند نمی شود در حالیکه نهادهای ذیربط باید بیش از اینها از آنها حمایت کنند.

وی ادامه داد: حمایتهای وزارت ارشاد در این زمینه می تواند بسیار تعیین کننده باشد اما متاسفانه این نهاد حمایت و پشتیبانی کافی را در این زمینه اعمال نمی کند.

این نویسنده کرجی عنوان کرد: همچنین ناشران کتاب نیز به دلیل ترس از عدم سودآور بودن حمایت از نویسندگان گمنام و تازه کار در این زمینه فعالیت چندانی انجام نمی دهند که این امر بر مشکلات نویسندگان یادشده به شدت دامن می زند.

غلامی اظهار داشت: تالیف و چاپ کتاب یک امر فرهنگی است و نهادهای ذیربط نباید همه توجه خود را معطوف حمایت از نویسندگان صاحب نام کنند.

وجود یک ادبیات پویا نیازمند به روی کار آمدن نویسندگان نوپا و تازه کار است

وی خاطرنشان کرد: وجود یک ادبیات پویا نیازمند به روی کار آمدن نویسندگان نوپا و تازه کار به موازات حضور نویسندگان شناخته شده است که این امر، لزوم حمایت یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

غلامی یادآور شد: نویسندگان صاحب نام نیز روزی گمنام و ناشناخته بوده اند و با حمایت دیگران و تلاش خود به جایگاه کنونی دست یافته اند.

تعداد قابل توجهی از نویسندگان و شعرای اثرگذار و مطرح کشور در کرج ساکن هستند

وی در خصوص ظرفیتهای ادبی کرج افزود: تعداد قابل توجهی از نویسندگان و شعرای اثرگذار و مطرح کشور در کرج ساکن هستند و فعالیت می کنند که لازم است از این ظرفیت به بهترین نحو بهره گیریم.

ابوالقاسم غلامی تا کنون چندین کتاب تالیف کرده که از میان آنها می توان به "جلوه های عشق"، "امتحان الهی"، "طنز در طنز"، "نینوای عشق"، "سوریه"، "لقمان حکیم" و "هنرمند" اشاره کرد.