847 پروژه در سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افتتاح شده است

سعادت الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این میزان پروژه با 71 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: با بهره برداری رسیدن این تعداد پروژه برای چهار هزار نفر در استان اشتغالزایی ایجاد شده است.

عباسی با بیان اینکه در سال جاری، 74 پروژه جهاد کشاورزی در این استان افتتاح شده است، بیان داشت: 22 پروژه در هفته جهاد کشاورزی، 16 پروژه در هفته دولت و 36 پروژه در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری 21 میلیارد و 600 میلیون تومان مصوبه بوده است.

عباسی خاطرنشان کرد: 55 طرح و 364 پروژه با پیشرفت فیزیکی 75.1 درصد و با حجم ریالی 76.1 درصد بوده است.