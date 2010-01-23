دانشگاه آزاد مسابقه را نیمه تمام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، درادامه رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور و از هفته دوازدهم این رقابت ها روز جمعه 4 دیدار به صورت همزمان برگزار شد و طی آن در انزلی هیئت شنای گیلان با نتیجه 8 بر3 تربیت بدنی فارس را مغلوب کرد، در تبریز نفت وگاز گچساران17 بر6 میزبان خود هیئت شنای آذربایجان شرقی را شکست داد. در اهواز ابتدا در نخستین دیدار فولاد ماهان سپاهان 15 بر6 هیئت شنای خوزستان را از پیش رو برداشت و سپس در دومین دیدار تیم واترپلو دانشگاه آزاد در فاصله تنها یک دقیقه به پایان مسابقه در حالی که با نتیجه 10 بر 6 مغلوب نفت امیدیه شده بود به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت این مسابقه ، بازی را نیمه کاره رها کرد و حاضر به ادامه مسابقه نشد. نتیجه این دیدار متعاقبا از سوی کمیته فنی واترپلو اعلام خواهد شد.



طبق برنامه جدول دور برگشت این رقابت ها قرار بود از هفته دوازدهم هیئت شنای زنجان پذیرای تیم صنعت زغال کرمان باشد که با توجه به میزبانی این هیئت در سومین دوره مسابقات واترپلو المپیاد ورزشی ایرانیان به تعویق افتاد و زمان آن متعاقبا از سوی سازمان لیگ واترپلو اعلام خواهد شد.



در پایان هفته دوازدهم این رقابت ها تیم دانشگاه آزاد با کسب 20 امتیاز و 2 بازی کمتر در صدر جدول قرار دارد ، تیم فولاد ماهان سپاهان با 20 امیتاز و به دلیل باخت در بازی رو در رو (9-11) مقابل دانشگاه آزاد در مکان دوم است و نفت امیدیه با 18امتیاز در مکان سوم جدول ایستاده است.