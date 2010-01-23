10 هزار نفر در کشور سهامدار شرکت سیمان خمسه زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدسجاد نباتچیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قسمت اعظم کارخانه سیمان خمسه، زیر زمین قرار دارد و تمامی عوامل در تلاش هستند کارخانه را هرچه زودتر به بار بنشانند.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار و ورود ماشین آلات کارخانه سیمان خمسه فاز اول این واحد، دهه فجر سال 89 به بهره برداری می رسد.

نباتچیان از روند اجرایی کارخانه سیمان خمسه زنجان با بیان اینکه دهه فجر سال 90، کل این واحد راه اندازی می شود، افزود: ادعا داریم که این واحد، پویاترین و فعال ترین پروژه استان است که هم اکنون در حال اجراست.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان خمسه گفت: البته برای اینکه یک بخش از این واحد از 18 متری زیر زمین به آنچه که هم اکنون مشاهده می شود، برسد زحمت زیادی کشیده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سمیان خمسه ادامه داد: این واحد 140 میلیارد تومان با قیمت های امروزی برای مملکت خرج دارد، به گونه ای که هم اکنون حدود 30 میلیارد تومان ماشین آلات خارجی برای این واحد خریداری و وارد سایت شده است .

نباتچیان افزود: این امر با توجه به دردسرهایی که کشورهای اروپایی برای کشور به وجود می آورند، صورت گرفته است البته بقیه ماشین آلات از کشورهای اروپایی خریداری نمی شود و می توان گفت این واحد دیگر نیازی به کشورهای اروپایی ندارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سمیان خمسه با بیان اینکه 32.5 میلیارد تومان از 140 میلیارد را مردم در قالب خرید سهام پرداخت کرده اند، ادامه داد: همچنین 30 میلیارد تومان نیز از محل صندوق ذخیره ارزی برای خرید تجهیزات، تسهیلات دریافت شده است و 41 میلیارد تومان نیز با تلاشهای نمایندگان استان و در شرایط امروزی بانک ها، از بانک تسهیلات دریافت شد.

نباتچیان افزود: البته این 41 میلیارد تومان به صورت نظارت شده واگذار خواهد شد، به گونه ای که هم اکنون 10 میلیارد تومان از این مبلغ گرفته شده و 10 میلیارد دوم نیز تا عید امسال به این واحد تحویل داده می شود.

وی با اشاره به نیاز 35 تا 40 میلیاردی این پروژه جهت اتمام روند اجرایی، ادامه داد: بنا داریم 20 میلیارد دیگر نیز از سیستم بانکی بگیریم و 20 میلیارد دیگر نیز از محل افزایش سرمایه تامین خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان خمسه گفت: سیمان، یک صنعت استراتژیک است و در صورت راه اندازی این واحد، استان از احتیاج به سیمان بی نیاز خواهد شد.

نباتچیان گفت: با رفع رکود اقتصادی مملکت، تولیدات این واحد یکی از مهمترین مشکلات استان را حل خواهد کرد.