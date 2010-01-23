کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در مورد دیدار پاس همدان - صبای قم گفت: بازی سنگین و خوبی بود که در فضایی پاک و جوانمردانه برگزار شد. دو تیم در بازی عصر جمعه فرصت‌های زیادی داشتند که در این بین تیم ما بهتر از شانس‌های خود استفاده کرد و برنده از زمین خارج شد.

ملاحی که فصل گذشته مدیرعامل باشگاه صبای قم بوده است، با تاکید بر اینکه رویارویی با این تیم برای او حساسیتی نداشته است، افزود: این بازی برای من اصلا حساسیتی نداشت و پیش از بازی نیز موردی به بازیکنان و مربیان گوشزد نکردم که بازی را بی جهت برای آنها حساس کنم. برای ما بازی با صبای قم به اندازه دیگر بازیهای لیگ حساس بود چرا که در هر بازی نیاز به سه امتیاز داریم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با طرح این موضوع که سیاست باشگاه متبوعش حرکت در سکوت و آرامش است، در خصوص ارتقا جایگاه این تیم طی هفته‌های اخیر گفت: زمانی که به باشگاه پاس آمدیم این تیم قعرنشین جدول رده بندی بود. در این مدت سعی کردیم خودباوری و اراده را در بازیکنان زنده کنیم. خوشبختانه مدیرروستا بازیکنان را از هر نظر به شرایط ایده آل رساند به گونه‌ای که امروز تیم حتی در دیدارهای خارج از خانه هم دنبال پیروزی است.

وی با ابراز رضایت از حمایت هواداران و مسئولان استان همدان در خصوص اهداف تیم فوتبال پاس در فصل جاری گفت: زمانی که مسئولیت باشگاه پاس را پذیرفتم به هیچ کس قولی ندادم. با این حال همه ما تلاش می کنیم تیم پاس را در لیگ برتر حفظ کنیم و اگر فرصت ایجاد شد جایگاه این تیم را در جدول ارتقا دهیم.

ملاحی در خصوص شکایت باشگاه پاس همدان نسبت به رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال مبنی تغییر نتیجه دیدار این تیم مقابل شاهین بوشهر به دیوان عدالت اداری، گفت: در حال حاضر وضعیت جدول رده بندی لیگ برتر به گونه‌ای است که این 2 امتیاز دیگر در سرنوشت ما تاثیرگذار نیست و تیم‌های ابومسلم، راه آهن، فولاد و مس در این بین ذینفع هستند. فدراسیون باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که حق و حقوق این تیمها تضعیف نشود و ضربه نخورند.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف هر مسابقه باید در زمین بازی تعیین شود، تصریح کرد: ما تا آخرین لحظه تلاش می کنیم تا حق و حقوق باشگاه پاس و دیگر تیمهایی که در این خصوص ذینفع هستند، ضایع نشود.