به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "زیر هشت" به تهیهکنندگی الهام غفوری در 30 قسمت برای شبکه یک تولید میشود. ضبط این پروژه از اوایل سال آینده آغاز میشود و مانند کارهای قبلی مقدم مضمون آن اجتماعی و درباره معضلات جوانان است. فیلمنامه "زیر هشت" را سعید نعمتالله نوشته است.
سیروس مقدم این روزها مشغول کارگردانی "چاردیواری" است که فیلمنامه آن را محسن تنابنده و سعید آقاخانی به تهیهکنندگی الهام غفوری در 15 قسمت 45 دقیقهای نوشتند و مضمون آن کمدی اجتماعی است. در این مجموعه آتیلا پسیانی، مریم امیرجلالی، امیر جعفری، سعید آقاخانی، بهنوش طباطبایی، مهران رجبی، آزیتا لاچینی، محمد فیلی، ناهید مسلمی، جواد عزتی، سعیده نظامدوست، صدرالدین حجازی، گیتی معینی و ...بازی میکنند.
عوامل مجموعه "چار دیواری" عبارتند از امیر معقولی مدیر تصویربرداری، علی صابری مدیر برنامهریزی، خشایار موحدیان تدوین، سیدرسول حاتمی مدیر تولید، سعید آقاخانی بازیگردان، فرشید احمدی صدابردار، فرهاد عزیزیفر طراح صحنه و لباس، حسین صالحیان طراح گریم، فاطمه سیدی منشی صحنه و علیرضا نجفزاده دستیار اول کارگردان.
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