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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

تودیع خرمشادمعارفه خواجه‌سروی/

نگاه خرمشاد به شرایط روز کشور / انتظار خواجه سروی از دانشگاه

نگاه خرمشاد به شرایط روز کشور / انتظار خواجه سروی از دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد که در این مراسم خرمشاد در سخنانی کوتاه به شرایط روز و خواجه سروی به انتظار از دانشگاه ایرانی اسلامی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی وزارت علوم در این مراسم بر برنامه‌ ریزی و تصمیم برپایه تمدن ایرانی اسلامی تاکید کرد و افزود: امروز فرهنگ، سیال و نسلها متغیر است بنابراین کار ما تمام‌ نشدنی است و باید در این راه از خداوند متعال استعانت جست.

وی با اشاره به ‌اینکه نگاه به دانشگاه در حال حاضر نگاه نه‌ چندان مثبتی است، گفت: باید تلاش کرد متن و خانواده دانشگاه به مصداق "مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید" براساس فرهنگ ایرانی اسلامی به شبهات و مسائل، مجال بروز ندهد.

در ادامه این مراسم محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی سابق وزارت علوم گفت: یکی از وجوه مردان و زنان بزرگ این است که در لحظات سخت خودشان را نشان می‌دهند بنابراین انتظار می‌رود شما نیز با تاسی از حضرت زینب در لحظات سخت انقلاب را به پیش ببرید.

معاون فرهنگی سابق وزارت علوم در ادامه با اشاره به شرایط فتنه گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در حوادث فتنه‌ گون فضا غبار آلود و راه نامشخص است و این وظیفه مسئولین فرهنگی است که با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار در مقابل این طوفان‌ها بایستند و راه را به سایرین نشان دهند.

کد مطلب 1022056

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