به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‎های ووشو سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان، عرفان پوراحمدی عنوان برتر فرم "چانگ چوان" را به خود اختصاص داد. جواد حسن لویی و محسن محمودی نیز در رده‎های دوم و سوم این بخش قرار گرفتند.

در بخش "نان چوان" طاهر قاسمی، سید رحیم موسوی فرد و کاوه سجادی به ترتیب اول تا سوم شدند. فرشید اسدیان هم عنوان اول فرم "تای چی چوان" را به خود اختصاص داد. در این بخش حامد بیرانوند و جلال پناهی در رده‎های دوم و سوم ایستادند. رقابت‎های فرم نان دائو هم با معرفی طاهر قاسمی، بابک شمس و کاوه سجادی به عنوان بهترین‎های این فرم به پایان رسید.

پایان مسابقات اسکواش و معرفی 4 تیم دور نهایی

مرحله مقدماتی مسابقات اسکواش سومین دوره المپیاد ورزشی پس از برگزاری 16 دیدار با معرفی 4 تیم راهیافته به دور نهایی به پایان رسید. در پایان این مرحله از مسابقات که در دو گروه 4 و 5 تیمی انجام شد استان فارس با 4 برد و 12 امتیاز در رده نخست گروه "الف" قرار گرفت. دراین گروه تیم زنجام (9 امتیاز) دوم شد. در پایان دیدارهای گروه "ب" نیز تیم مازندران با 3 برد و 9 امتیاز رده نخست را به خود اختصاص داد تا تیم سیستان و بلوچستان با 2 امتیاز کمتر در رده دوم قرار گیرد.

این چهار تیم همراه با 8 تیم برتر از روز دوشنبه دیدارهای مرحله دوم و نهایی مسابقات اسکواش را آغاز می‎کنند. این مرحله از مسابقات به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.