کاظم جلالی که قرار است در سفر علی لاریجانی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی وی را همراهی کند در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر، درخصوص این توضیح داد: این اجلاس هر دو سال یک بار در سطح روسای مجالس کشورهای اسلامی برگزار می شود و از آنجا که ایران رئیس شورای بین المجالس اسلامی است بنابراین دکتر لاریجانی دو روز بر شورای بین المجالس ریاست می کند. همه کشورهای اسلامی در شورا عضوهستند ، از هر کشور اسلامی دونماینده مجلس در آن شرکت می کند. زمان تشکیل این شورا دو روز قبل از آغاز کنفرانس خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: آنچه در شورای بین المجالس به تصویب می رسد برای تصویب نهایی به کنفرانس می رود و به رای گذاشته می شود.

جلالی یادآور شد: اجلاس بین المجالس همچنین کمیته اجرایی دارد که دو روز تشکیل جلسه می دهد و نقش هیئت مدیره اتحادیه بین المجالس را بر عهده دارد. کار این کمیته تهیه دستور کار شورا و کنفرانس است که جمهوری اسلامی ایران هم از منطقه آسیا در این کمیته عضویت دارد و در مجموع 9 کشور عضو کمیته اجرایی هستند.

وی گفت: یکی از دستور کارهای اجلاس بین المجالس اصلاح اساسنامه آن است که طبق مصوبه کنفرانس قبلی که دوسال گذشته در مصر برگزار شد مقرر شد یک کمیته به شکل ویژه روی اصلاح اساسنامه کار کند، بر این اساس ایران، کویت، ترکیه، آذربایجان و اوگاندا کمیته مذکور را تشکیل و دو جلسه در الجزایر و مصر برگزار کردند ، مصوبه این کمیته ابتدا در شورای بین المجالس مطرح و نهایی می شود سپس در اجلاس بین المجالس اسلامی به تصویب خواهد رسید.

نماینده ایران در کمیته اجرایی بین المجالس اسلامی تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این اجلاس کمیته های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موضوعات مهم عالم اسلام را مورد بررسی قرار خواهند داد.

جلالی یادآور شد: مسائل مربوط به فلسطین، غزه، لبنان و سایر کشورهای اسلامی مثل افغانستان از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المجالس این است که روزی به عنوان روز غزه و مقاومت در تقویم کشورهای اسلامی گنجانده شود .

جلالی پیشنهادات دیگر ایران در این اجلاس را مربوط به مسائل فلسطین و دنیای اسلام و اتحاد و وحدت کشورهای اسلامی و مذاهب اسلامی عنوان کرد

جلالی پیشنهادات دیگر ایران در این اجلاس را مربوط به مسائل فلسطین و دنیای اسلام و اتحاد و وحدت کشورهای اسلامی و مذاهب اسلامی عنوان کرد .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: در پایان این اجلاس قطعنامه ای در موضوعات مختلف صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش ازاین مجلس شورای اسلامی دراقدامی ابداعی در 26 آبان ماه سال جاری 21 محرم را به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین به تصویب رساند. براساس یکی از مواد این طرح باید این روز در تقویم رسمی هر سال آورده شود، وزارت خارجه نیز باید طرحی تهیه کرده و به سازمان کنفرانس اسلامی ارائه کند و در آنجا نیز رایزنی ها و تلاش لازم برای تصویب آن را صورت دهد و همچنین مجلس شورای اسلامی این طرح را به اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارائه کرده و برای تصویب آن تلاش کند. پیرو تصویب این قانون قرار است این موضوع توسط مجلس ایران در کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی نیز مطرح شود.