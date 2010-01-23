یک مستند ایرانی دربخش پانورامای جشنواره برلین

به گزارش مهر از اسکرین دیلی فیلم "سرخ ،سفید و سبز"ساخته نادر داوودی در بخش مستندهای پانوراما قرار دارد.



54 فیلم از 29 کشور جهان در این بخش به نمایش در خواهد آمد.بخش پانورامای جشنواره برلین از روز 11 فوریه با نمایش فیلم "دوستان جالی"ساخته فلیکس میخاییلوف افتتاح خواهد شد.از جمله فیلم‌های حاضر در بخش اصلی پانوراما می توان به "باریر"ساخته آندریاس کلاینرت از آلمان،"تپه سرخ"ساخته پتریک هیوز از استرالیا و "ناحیه جنوبی "به کارگردانی خوان کارلوس والدیویا از بولیوی اشاره کرد.



در بخش پانورامای ویژه "کانون گمشده" فرزان اوزپتک محصول ترکیه و "به خانه ریلی ها خوش آمدید"ساخته جیک اسکات از آمریکا از جمله فیلم های حاضر در این بخش هستند.

در بخش مستند های پانوراما هم علاوه بر مستند " سبز ،سفید و سرخ"ساخته نادر داوودی ،"من به عشقم شلیک کردم" تومر هیمان، "خاطرات نیویورک"رزا فون پرون هایم و "راک هادسن :غریبه تیره و زیبا"ساخته اندرو دیویس حضور دارند.



کد مطلب 1022067