تهیه نقشه راه کمیته تخصصی آب شیرین کن ها در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباسپور در بیست و دومین جلسه شورای راهبردی مرکز علوم و فناوری های پیشرفته با بیان این مطلب افزود: تاسیس واحد تحقیق و توسعه (R&D) نیز در ادامه این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی افزود: تاسیس انجمن نمک زدایی با کمک معاون پژوهشی دانشگاه در دستور کار است همچنین می توان از حرارت مازاد بویلرها برای تامین انرژی الکتریسیته استفاده کرد.

در ادامه این نشست، جهانگیر عسگری- مسئول کمیته علمی تخصصی آب شیرین کن ها و مدیرعامل شرکت فن نیرو نیز گزارشی از نقشه راه کمیته آب شیرین کن ها ارائه کرد و افزود: این نقشه راه با استفاده از سند چشم انداز افق 1404 تدوین شده است.

مهدی بازارگان - عضو شورای راهبردی نیز در زمینه اقتصاد آب شیرین کن ها گفت: هر مترمکعب آب شیرین شده حدود 6 تا 10 لیتر گازوییل نیاز دارد که با توجه به قیمت گازوییل، آب شیرین شده گران تمام می شود بنابراین بهتر است در سیستم های آب شیرین کن از نانو فیلتراسیون و موارد مشابه استفاده شود تا بدین ترتیب قیمت آب تولیدی ارزان تر تمام شود.

اکبر ترکان - عضو شورای راهبردی نیز در این نشست با بیان این مطلب که آب شیرین کن ها در صنعت نفت کاربرد دارند، یادآور شد: با توجه به فناوری (Combived Heat and Power) می توان از مازاد حرارت بویلرها به عنوان انرژی حرارتی در آب شیرین کن ها به منظور تهیه آب شیرین ارزان استفاده کرد.