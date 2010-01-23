به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکام صادر شده از سوی محمدرضا پوریا، سرپرستان 7 کمیته فعال در فدراسیون بدمینتون به این شرح معرفی شده‎اند:

* کمیته استعدادیابی: غلامحسین یزدان‎پناه

* کمیته امور استان‎ها: علی اصغر امینیان

* کمیته مسابقات: علیرضا الهاکی

* کمیته مربیان: محمود انصاری

* کمیته فنی: مرتضی مداحی

* کمیته انضباطی: محمد فرجی

* کمیته اجرایی: ابوالفضل مهاجر

پوریا در حالی اقدام به انتخاب و معرفی سرپرست کمیته‎های فدراسیون بدمینتون کرده است که خود حدود 2 هفته پیش به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی شد.