به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکام صادر شده از سوی محمدرضا پوریا، سرپرستان 7 کمیته فعال در فدراسیون بدمینتون به این شرح معرفی شدهاند:
* کمیته استعدادیابی: غلامحسین یزدانپناه
* کمیته امور استانها: علی اصغر امینیان
* کمیته مسابقات: علیرضا الهاکی
* کمیته مربیان: محمود انصاری
* کمیته فنی: مرتضی مداحی
* کمیته انضباطی: محمد فرجی
* کمیته اجرایی: ابوالفضل مهاجر
پوریا در حالی اقدام به انتخاب و معرفی سرپرست کمیتههای فدراسیون بدمینتون کرده است که خود حدود 2 هفته پیش به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی شد.
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