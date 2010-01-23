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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

7 حکم برای 7 نفر/

سرپرستان کمیته‎های فدراسیون بدمینتون معرفی شدند

سرپرستان کمیته‎های فدراسیون بدمینتون معرفی شدند

سرپرست فدراسیون بدمینتون طی احکام جداگانه مسئولان کمیته‎های استعدادیابی، استان‎ها، مسابقات، مربیان، فنی، انضباطی و اجرایی این فدراسیون را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکام صادر شده از سوی محمدرضا پوریا، سرپرستان 7 کمیته فعال در فدراسیون بدمینتون به این شرح معرفی شده‎اند:

* کمیته استعدادیابی: غلامحسین یزدان‎پناه
* کمیته امور استان‎ها: علی اصغر امینیان
* کمیته مسابقات: علیرضا الهاکی
* کمیته مربیان: محمود انصاری
* کمیته فنی: مرتضی مداحی
* کمیته انضباطی: محمد فرجی
* کمیته اجرایی: ابوالفضل مهاجر

پوریا در حالی اقدام به انتخاب و معرفی سرپرست کمیته‎های فدراسیون بدمینتون کرده است که خود حدود 2 هفته پیش به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی شد.

کد مطلب 1022077

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