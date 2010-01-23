تدابیر هیئت بازخواست و عدالت کافی نیست/ حذف بعثیها با اراده ملت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" روز گذشته در بغداد با اشاره به اینکه تدابیر در نظر گرفته شده از سوی هیئت بازخواست و عدالت برای پاکسازی بعثیها از ورود به جریان سیاسی عراق از طریق برگزاری انتخابات، کافی نیست، تاکید کرد: هوشیاری درباره خطر بعثی ها مهمتر از این تدابیر است.

نخست وزیر عراق در ادامه با اشاره به اینکه بعثیها همچنان از اقدامات رژیم منحله خود عذرخواهی نکرده اند، افزود: آنان در پی بازگرداندن عراق به شرایط گذشته هستند.

مالکی در ادامه از شخصیت های سیاسی عراق تقاضا کرد، با هوشیاری تمام هر گامی را که در روند سیاسی عراق بر می دارند، ارزیابی کرده چرا که خون های زیادی از ملت پای این مسئله ریخته شده است.

وی تاکید کرد: بدون وجود یک نظام سیاسی عادلانه هرگز کسی فرصت موفقیت نخواهد یافت.

"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق روز گذشته خواستار اعلام تبرئه علنی بعثیها از اقدامات رژیم گذشته و عذرخواهی و ابراز پشیمانی آنها شده بود.

وی این مسئله را تنها بازگشت بعثی ها به روند فعالیت های طبیعی در جامعه عراق دانسته بود.