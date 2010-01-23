به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حایری گفت: هم اکنون با وجود انجام تعمیرات اساسی در واحدهای نیروگاهی کشور، این واحدها حدود پنج هزار مگاوات برق ذخیره دارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: اگرچه ایران هم اکنون از یک شبکه برق 55 هزار مگاواتی و وضعیت مناسب تولید برق برخوردار است، اما شرایط خشکسالی تاثیر منفی بر ظرفیت تولید برق بر جای می گذارد و باید در این خصوص مدیریت مصرف مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تمام تلاش فعالان صنعت برق برای تامین برق مورد نیاز کشور و جلوگیری از خاموشی است اما با این وجود، میزان مصرف انرژی در کشور به دلیل فرهنگ نادرست مصرف و قیمت پایین برق منطقی نیست.

حایری با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ مناسب مصرف انرژی در کشور، افزود: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، الگوی صحیح مصرف انرژی در کشور شکل خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه با بیان آنکه به پشتوانه متخصصان داخلی، هم اکنون تمام نیازهای صنعت برق در داخل کشور تامین می شود، گفت: در این خصوص، تحریم های خارجی هیچگونه اثری بر روی کار صنعت برق نداشته است.

وی از تصویب احداث دو واحد بخار 320 مگاواتی جدید در جوار نیروگاه بخار بندرعباس خبر داد و گفت: با توجه به وجود متخصصان کارآزموده در نیروگاه بندرعباس، وزارت نیرو با احداث دو واحد جدید بخار در این نیروگاه موافقت کرده است.

به گفته حایری، واحدهای بخار از فناوری فوق العاده پیچیده و حساسی برخوردار است و کمتر افرادی توانایی و تخصص کار در این واحدها را دارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت برق ایران، نیروگاه حرارتی بندرعباس را یکی از نیروگاه های حساس و مهم جنوب کشور خواند و گفت: کارکنان این نیروگاه بدون اینکه وقفه ای در تولید برق ایجاد شود، تعمیرات آن را نیز انجام می دهند.

حایری سپس اظهار داشت: در یک ساله منتهی به تابستان امسال، حدود 900 میلیون لیتر به ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه های کشور اضافه شده و هم اکنون 87 درصد ظرفیت این مخازن پر است.

وی افزود: با افزایش ظرفیت مخازن سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، مشکلی از نظر تامین سوخت این واحدها وجود ندارد و با توجه به تعامل و هماهنگی های صورت گرفته با شرکت های نفت و گاز، در شرایط مطلوبی قرار داریم.

حایری درخصوص پایداری شبکه برق کشور نیز گفت: با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی و همزمان با گسترش شبکه برق کشور، پایداری این شبکه نیز پیگیری می شود و این امر از اصول کاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران محسوب می شود.