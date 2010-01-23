قاچاق کپسولهای غیر استاندارد CNG از عراق

اردشیر دادرس در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون یکی از چالشهای پیش روی توسعه صنعت CNG در کشور واردات کپسول و سیلندهای غیر مجاز CNG از کشورهای همسایه و به ویژه عراق است، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 300 تا یکهزار سیلندر غیر مجاز وارداتی CNG در کارگاههای غیرمجاز بر روی خودروها نصب می شود، همچنین بر اساس آمارهای موجود ماهانه حدود 10 هزار دستگاه خودرو به طور غیر مجاز دوگانه سوز می شوند.

ورشکستگی سازندگان داخلی تجهیزات CNG

رئیس هیئت مدیره انجمن CNG کشور درباره وضعیت سازندگان داخلی تجهیزات CNG یادآور شد: در این باره فعالان صنعت CNG بر این باورند که دیگر کسی سیلندرهای استاندارد داخلی را نمی خرد، زیرا سیلندرهای وارداتی در بازار با قیمت ارزان تر در دسترس است.

دادرس با بیان اینکه هم اکنون چهار کارخانه سیلندر سازی در کشور در حال ساخت است، بیان کرد: تاکنون یکی از این کارخانه ها راه اندازی شده است و پیش بینی می شود سه کارخانه دیگر CNG در سال آینده راه اندازی شود؛ با راه اندازی این کارخانه ها، دیگر به واردات کپسول و سیلندر CNG نیازی نخواهد بود.

کسری 190 جایگاه CNG در استان تهران

به گزارش مهر، وی یکی دیگر از مشکلات توسعه صنعت CNG در شرایط فعلی را کمبود جایگاه عنوان کرد و افزود: میزان کمبود جایگاهها در تهران 190 جایگاه است؛ به طوری که هم اکنون اگر 180 جایگاه CNG (تعداد واقعی) در استان تهران ساخت و بهره برداری شود، به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

به گفته این مقام مسئول بر اساس بررسی های به عمل آمده در شرایط فعلی هم شهر کرج با کسری 30 جایگاه CNG روبرو است، این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر یکهزار دستگاه خودرو گاز سوز باید یک جایگاه CNG موجود باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن CNG کشور همچنین یادآور شد: در حالی که در کلان شهرهای کشور ساخت تعداد زیادی جایگاه CNG ضروری به نظر می رسد اما در بعضی از استانها همچون استان کرمانشاه، تعداد جایگاه CNG بیش از حد نیاز است.

وی تاکید کرد: عدم برنامه ریزی و هماهنگی و نبود طرح جامع صنعت CNG موجب شده است تا در بعضی از مناطق کشور همچون شهرستان دلیجان، چهار جایگاه و در خمین هفت جایگاه CNG ساخته شود، در صورتی که نیاز این مناطق بیشتر از دو جایگاه CNG نبوده است.