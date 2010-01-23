به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از برگزاری بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نمایش "رومولوس کبیر" به کارگردانی نادر برهانی‌مرند به صحنه می‌ر‌ود. این نمایش اولین نمایشی است که از زمان آغاز جشنواره در بخش مهمان بین‌الملل اجرا می‌شود.

"رومولوس کبیر" ساعت 19 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. برهانی مرند می‌گوید: همه چیز آماده اجرا است این نمایش چون قبلا به نمایش عموم درآمده، دکور آماده‌ای دارد و خوشبختانه هیچ تغییری درآن به وجود نیامده ‌است.

این نمایش با وجودی که قبلا اجرا شده است اما در بخش مرور تئاتر تهران در سال 88 اجرا نمی‌شود. برهانی در این باره می‌گوید: من زیاد در جریان این موضوع نیستم که "رومولوس کبیر" در کدام بخش شرکت می‌کند چون مهم حضور در جشنواره بود و شرکت در بخش خاصی اهمیت نداشت.

"رومولوس کبیر" نوشته فردریش دورنمات با بازی رحیم نوروزی، سهراب سلیمی، مهدی سلطانی، سیامک صفری، پیام دهکردی، داریوش موفق، افسانه ماهیان، علا محسنی، هادی عامل، ریما رامین‌فر و... داستان رومولوس را روایت می‌کند که در ظاهر با تصمیم‌های اشتباه و غیر منطقی زمینه سرنگونی حکومت خود را فراهم می‌کند.