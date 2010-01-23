ممانعت از صدور پایان کار برای متخلفان مباحث ایمنی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خسروی گفت: از این پس نه تنها از صدور پایان کار برای مالکانی که مباحث ایمنی از جمله گودبرداری را رعایت نکرده اند جلوگیری خواهد شد بلکه مهندسان ناظر این ساختمانها نیز برای رسیدگی و ارائه توضیحات به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل آنکه جلوگیری از ادامه کار در مرحله گودبرداری می تواند خطرناک باشد لذا شهرداری در این مرحله ازادامه کار آنها ممانعت به عمل نمی آورد و درعین حال در چارچوب قانون نمی تواند جریمه ای در قبال به خطر انداختن جان شهروندان اخذ کند و به همین دلیل در این شرایط مسئولیت هرگونه تخلف و خسارتی برعهده مهندس ناظر و مالک ساختمان است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تا به امروز تمامی توجهات برای کنترل ساخت وسازها بر روی مهندسین ناظر بود. این در صورتی است که بسیاری از مالکان به صورت کاملا مستقیم در کار مهندس ناظر دخالت کرده و به این ترتیب بر روند تهیه نقشه ها و نحوه اجرای ساخت و ساز تاثیر می گذارند و در صورت تذکر بهانه می کنند که ساختمان و کارگران بیمه هستند و هزینه ها به طور کامل پرداخت می شود.

به گفته وی مقصران اصلی در کنار مهندسان ناظر در بسیاری از تخلفات ساختمانی و همچنین درعدم دریافت شناسنامه های فنی ساختمان مالکان هستند و از این رو آنها نیز جزو متخلفان محسوب می شوند.