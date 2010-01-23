به گزارش خبرنگار مهر، دبیر فدراسیون اسکواش ضمن اعلام این مطلب اظهارداشت: رقابتهای امسال به خصوص برای اسکواش بسیار مفید و به موقع است. چراکه رقابتهایی مانند قهرمانی آسیا را در پیش رو داریم.
وی همچنین به نتایج به دست آمده در روز نخست رقابتهای اسکواش اشاره کرد ویادآور شد: در این روز شاهد نبرد بهترین تیمها با یکدیگر بودیم که نشان از کیفیت بالای مسابقات و حضور تیمها با بهترین ترکیب داشت.
دبیر فدارسیون اسکواش همچنین در خصوص میزبانی استان یزد برای دیدارهای اسکواش خاطرنشان کرد: استان یزد از نظر آماده نمودن امکانات و ایاب و ذهاب تیمها عملکرد خوبی داشت. به همین دلیل معتقدم این استان از بهترین برگزار کنندگان این دوره از مسابقات است.
فقیر در بخشی از صحبتهای خود به برنامههای فدراسیون اسکواش اشاره کرد و گفت: طبق برنامه سازمان تربیت بدنی، فدراسیون اسکواش 21 هیئت را راه اندازی کرده است. ضمن اینکه برنامه پنج ساله، افزایش آمار بیمه و فعال نمودن هیئتهای دیگر استانها از برنامههای آینده این فدراسیون است.
وی افزود: همچنین به زودی با شهرداری تهران تفاهم نامهای مبنی بر استفاده از فضاها و مکانها شهرداری امضا خواهیم کرد. ضمن اینکه قرار است با مشارکت شهرداری تهران نمایشگاه شهروندی ایجاد کنیم تا ارتباط فدراسیون و شهرداری را افزایش دهیم.
دبیر فدراسیون اسکواش کشورمان در مورد آموزش اسکواش در سطح کشور اعلام کرد: برای بخش آموزش طرحی در حال آماده شدن است که بر اساس آن استانها را به 8 منطقه تقسیم بندی و برای هر یک از مناطق یک مربی مرد و یک مربی زن در نظر گرفتهایم. یک نفر استعدادیاب و ناظر زیر نظر فدراسیون فعالیت خواهند داشت. البته در صورت داشتن اعتبارات از مربیان خارجی هم استفاده خواهیم کرد.
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