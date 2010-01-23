به گزارش خبرنگار مهر، دبیر فدراسیون اسکواش ضمن اعلام این مطلب اظهارداشت: رقابت‎های امسال به خصوص برای اسکواش بسیار مفید و به موقع است. چراکه رقابت‎هایی مانند قهرمانی آسیا را در پیش رو داریم.

وی همچنین به نتایج به دست آمده در روز نخست رقابت‎های اسکواش اشاره کرد ویادآور شد: در این روز شاهد نبرد بهترین تیم‌ها با یکدیگر بودیم که نشان از کیفیت بالای مسابقات و حضور تیم‎ها با بهترین ترکیب داشت.

دبیر فدارسیون اسکواش همچنین در خصوص میزبانی استان یزد برای دیدارهای اسکواش خاطرنشان کرد: استان یزد از نظر آماده نمودن امکانات و ایاب و ذهاب تیم‎ها عملکرد خوبی داشت. به همین دلیل معتقدم این استان از بهترین برگزار کنندگان این دوره از مسابقات است.

فقیر در بخشی از صحبت‎های خود به برنامه‎های فدراسیون اسکواش اشاره کرد و گفت: طبق برنامه سازمان تربیت بدنی، فدراسیون اسکواش 21 هیئت را راه اندازی کرده است. ضمن اینکه برنامه پنج ساله، افزایش آمار بیمه و فعال نمودن هیئت‎های دیگر استان‎ها از برنامه‎های آینده این فدراسیون است.

وی افزود: همچنین به زودی با شهرداری تهران تفاهم نامه‎ای مبنی بر استفاده از فضاها و مکان‎ها شهرداری امضا خواهیم کرد. ضمن اینکه قرار است با مشارکت شهرداری تهران نمایشگاه شهروندی ایجاد کنیم تا ارتباط فدراسیون و شهرداری را افزایش دهیم.

دبیر فدراسیون اسکواش کشورمان در مورد آموزش اسکواش در سطح کشور اعلام کرد: برای بخش آموزش طرحی در حال آماده شدن است که بر اساس آن استان‎ها را به 8 منطقه تقسیم بندی و برای هر یک از مناطق یک مربی مرد و یک مربی زن در نظر گرفته‌ایم. یک نفر استعدادیاب و ناظر زیر نظر فدراسیون فعالیت خواهند داشت. البته در صورت داشتن اعتبارات از مربیان خارجی هم استفاده خواهیم کرد.